Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба на свежем воздухе снижает уровень стресса — физиологи
Снимок астронавта показал зелёный цвет озера Тана сообщил Бекалу Асрес
Душеприказчик Плисецкой и Щедрина не может найти прах артистов
Зимой кожа теряет влагу быстрее: нужны более плотные средства — сообщает Bovary
Юлия Пересильд прокомментировала хейт в адрес своей дочери Анны
Штраф 500 рублей назначен за переделку автомобильных фар — инспектор ГАИ
Сериал "Оленёнок" показывает реальную историю о сталкинге
Подогрев молока до 60 градусов улучшает текстуру латте
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.

Ностальгия по кино 90-х: какие фильмы вошли в золотую коллекцию десятилетия

Collider назвал самые ностальгические фильмы 1990-х годов
Кино

Американское издание Collider опубликовало тематическую подборку кинокартин 1990-х годов.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Редакция выбрала по одному самому ностальгическому фильму за каждый год десятилетия.

"Кино 90-х многие вспоминают сегодня с теплотой во многом из-за того, что его действительно хочется пересматривать", — отмечает издание.

По мнению авторов, это была уникальная эпоха восходящих франшиз и новых технологий.

В рейтинг вошли знаковые работы, определившие визуальную культуру десятилетия. Список открывает комедия "Один дома" 1990 года, а завершают его "Звёздные войны: Эпизод 1".

Среди отобранных картин — "Терминатор 2: Судный день", "Парк Юрского периода" и "Титаник". Анимацию представляют "Король Лев" и "История игрушек".

"Это было идеальное время, чтобы увлечься кино", — резюмирует Collider.

Издание подчёркивает, что 90-е остаются периодом кинематографических чудес до массового распространения сиквелов и ремейков.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Наука и техника
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Последние материалы
Снимок астронавта показал зелёный цвет озера Тана сообщил Бекалу Асрес
Душеприказчик Плисецкой и Щедрина не может найти прах артистов
Зимой кожа теряет влагу быстрее: нужны более плотные средства — сообщает Bovary
Юлия Пересильд прокомментировала хейт в адрес своей дочери Анны
Штраф 500 рублей назначен за переделку автомобильных фар — инспектор ГАИ
Сериал "Оленёнок" показывает реальную историю о сталкинге
Подогрев молока до 60 градусов улучшает текстуру латте
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Вирус обнаружен у 13 видов животных на Антарктическом полуострове — микробиолог
Серые тыквы чаще оказываются сортовыми чем оранжевые
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.