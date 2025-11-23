Ностальгия по кино 90-х: какие фильмы вошли в золотую коллекцию десятилетия

Collider назвал самые ностальгические фильмы 1990-х годов

Американское издание Collider опубликовало тематическую подборку кинокартин 1990-х годов.

Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License Ретро кинокамера

Редакция выбрала по одному самому ностальгическому фильму за каждый год десятилетия.

"Кино 90-х многие вспоминают сегодня с теплотой во многом из-за того, что его действительно хочется пересматривать", — отмечает издание.

По мнению авторов, это была уникальная эпоха восходящих франшиз и новых технологий.

В рейтинг вошли знаковые работы, определившие визуальную культуру десятилетия. Список открывает комедия "Один дома" 1990 года, а завершают его "Звёздные войны: Эпизод 1".

Среди отобранных картин — "Терминатор 2: Судный день", "Парк Юрского периода" и "Титаник". Анимацию представляют "Король Лев" и "История игрушек".

"Это было идеальное время, чтобы увлечься кино", — резюмирует Collider.

Издание подчёркивает, что 90-е остаются периодом кинематографических чудес до массового распространения сиквелов и ремейков.