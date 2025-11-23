Наследие Брюса Уиллиса: как актёр относится к своей карьере после прекращения работы

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о том, как актёр воспринимает своё профессиональное наследие.
По словам Хеминг, Уиллис никогда не задумывался о своём месте в истории кино. Для него важнее была сама возможность работать в профессии.
"Не думаю, что он когда-либо много размышлял о том, кто он и что он сделал. Считаю, ему просто всегда нравилось быть актёром, развлекать людей", — передаёт слова супруги People.
Хеминг также отметила скромность мужа как одну из его ключевых черт. Она подчеркнула, что Уиллис искренне любил свою работу.
Недавно Эмма Хеминг дала совет всем, кто, как и она, вынужден ухаживать за людьми с деменцией. Она пояснила, почему не стоит носить чёрный цвет, когда общаешься с больным человеком.
