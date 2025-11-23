Наследие Брюса Уиллиса: как актёр относится к своей карьере после прекращения работы

Эмма Хеминг рассказала об отношении Брюса Уиллиса к актёрству

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о том, как актёр воспринимает своё профессиональное наследие.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

По словам Хеминг, Уиллис никогда не задумывался о своём месте в истории кино. Для него важнее была сама возможность работать в профессии.

"Не думаю, что он когда-либо много размышлял о том, кто он и что он сделал. Считаю, ему просто всегда нравилось быть актёром, развлекать людей", — передаёт слова супруги People.

Хеминг также отметила скромность мужа как одну из его ключевых черт. Она подчеркнула, что Уиллис искренне любил свою работу.

