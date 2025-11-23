Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виноград Виктория выдерживает мороз до минус 27 градусов
Уха по-камчатски варится на родниковой воде из нерки и кижуча по данным поваров
Обжаренные овощи в чечевичном супе повышают сладость и плотность вкуса
Дельфиниум и львиный зев: культуры для ноябрьских и декабрьских домашних рассадников
Белые джинсы стали трендом сезона осень-зима 2025-2026 — стилист Орлов
Балансирующие упражнения укрепляют глубокие мышцы и суставы — физиотерапевты
В районе Аквинкума открыли запечатанный саркофаг III века — археологи
Тимати объяснил отказ от брака с Ивановой финансовыми рисками
Раскачка помогает выбраться с ледяного уклона по данным автошкол

Наследие Брюса Уиллиса: как актёр относится к своей карьере после прекращения работы

Эмма Хеминг рассказала об отношении Брюса Уиллиса к актёрству
0:52
Кино

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о том, как актёр воспринимает своё профессиональное наследие. 

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

По словам Хеминг, Уиллис никогда не задумывался о своём месте в истории кино. Для него важнее была сама возможность работать в профессии.

"Не думаю, что он когда-либо много размышлял о том, кто он и что он сделал. Считаю, ему просто всегда нравилось быть актёром, развлекать людей", — передаёт слова супруги People.

Хеминг также отметила скромность мужа как одну из его ключевых черт. Она подчеркнула, что Уиллис искренне любил свою работу.

Недавно Эмма Хеминг дала совет всем, кто, как и она, вынужден ухаживать за людьми с деменцией. Она пояснила, почему не стоит носить чёрный цвет, когда общаешься с больным человеком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Домашние животные
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Последние материалы
Эмма Хеминг рассказала об отношении Брюса Уиллиса к актёрству
Трение головами создаёт общий запах у кошек сообщил зоопсихолог Орлов
Нетерпимость к тишине говорит об эмоциональном истощении по данным психолога Суховой
Джордж Клуни в школьные годы стеснялся своей внешности
Чувство бедности возникает после обязательных трат — экономисты
Падение нефтегаза компенсировали ненефтегазовые поступления — глава ФНС Егоров
Алла Пугачёва показала утреннюю прогулку в чёрном наряде
Смесь уксуса и корицы используют для очистки и ароматизации дома — сообщает Malatec
Nexia сохраняет дешёвое обслуживание на вторичке по данным автотехников
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.