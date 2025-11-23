Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Признание Олега Меньшикова: почему Алексей Серебряков оказался неудобным партнёром на съёмках

Меньшиков отметил резкость и требовательность Серебрякова
0:59
Кино

Олег Меньшиков прокомментировал свой опыт работы с Алексеем Серебряковым. Признание появилось в социальной сети Instagram*.

Олег Меньшиков
Фото: Кинопоиск by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олег Меньшиков

Меньшиков отметил, что Серебряков может быть сложным в работе коллегой. По словам режиссёра, актёр известен своей резкостью и требовательностью.

"Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится", — пояснил Меньшиков.

Несмотря на жёсткие методы, народный артист подчёркивает глубокое уважение к профессионализму Серебрякова. Он называет коллегу "профессионалом высочайшего класса".

Актёры впервые работают вместе над фильмом "Мальчики с Колымы", хотя знакомы много лет. Картина рассказывает о судьбе двух братьев в разные исторические периоды.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
