Признание Олега Меньшикова: почему Алексей Серебряков оказался неудобным партнёром на съёмках

Меньшиков отметил резкость и требовательность Серебрякова

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Олег Меньшиков прокомментировал свой опыт работы с Алексеем Серебряковым. Признание появилось в социальной сети Instagram*.

Фото: Кинопоиск by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олег Меньшиков

Меньшиков отметил, что Серебряков может быть сложным в работе коллегой. По словам режиссёра, актёр известен своей резкостью и требовательностью.

"Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится", — пояснил Меньшиков.

Несмотря на жёсткие методы, народный артист подчёркивает глубокое уважение к профессионализму Серебрякова. Он называет коллегу "профессионалом высочайшего класса".

Актёры впервые работают вместе над фильмом "Мальчики с Колымы", хотя знакомы много лет. Картина рассказывает о судьбе двух братьев в разные исторические периоды.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ