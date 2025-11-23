Признание Олега Меньшикова: почему Алексей Серебряков оказался неудобным партнёром на съёмках

Олег Меньшиков прокомментировал свой опыт работы с Алексеем Серебряковым. Признание появилось в социальной сети Instagram*.
Меньшиков отметил, что Серебряков может быть сложным в работе коллегой. По словам режиссёра, актёр известен своей резкостью и требовательностью.
"Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится", — пояснил Меньшиков.
Несмотря на жёсткие методы, народный артист подчёркивает глубокое уважение к профессионализму Серебрякова. Он называет коллегу "профессионалом высочайшего класса".
Актёры впервые работают вместе над фильмом "Мальчики с Колымы", хотя знакомы много лет. Картина рассказывает о судьбе двух братьев в разные исторические периоды.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
