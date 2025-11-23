Нолан мечтал о Трое, но снял Бэтмена: история одного несостоявшегося проекта

Режиссёр Кристофер Нолан рассказал о своём нереализованном проекте — экранизации "Трои". Он подтвердил, что античная тема давно занимает его творческое воображение.
Изначально студия Warner Bros. наняла Нолана для постановки этого эпического полотна. Однако судьба проекта резко изменилась.
"Вольфганг [Петерсен] разрабатывал проект, и когда студия решила не продолжать работу над его супергеройским фильмом, он захотел вернуть его себе", — пояснил Нолан Empire.
В результате "Троя" вернулась к Петерсену и вышла в 2004 году.
Нолану же в качестве замены предложили снять другой фильм. Этим проектом стал "Бэтмен: Начало", положивший начало его знаменитой трилогии о Тёмном Рыцаре.
Вольфганг Петерсен скончался в 2022 году.
Учёные обнаружили на Большом Никобаре новый вид змеи. Она оказалась уникальной, что делает её уязвимой и какое значение открытие имеет для сохранения островной природы.