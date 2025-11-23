Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нолан мечтал о Трое, но снял Бэтмена: история одного несостоявшегося проекта

Нолан раскрыл детали несостоявшейся экранизации "Трои"
Кино

Режиссёр Кристофер Нолан рассказал о своём нереализованном проекте — экранизации "Трои". Он подтвердил, что античная тема давно занимает его творческое воображение.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Изначально студия Warner Bros. наняла Нолана для постановки этого эпического полотна. Однако судьба проекта резко изменилась.

"Вольфганг [Петерсен] разрабатывал проект, и когда студия решила не продолжать работу над его супергеройским фильмом, он захотел вернуть его себе", — пояснил Нолан Empire.

В результате "Троя" вернулась к Петерсену и вышла в 2004 году.

Нолану же в качестве замены предложили снять другой фильм. Этим проектом стал "Бэтмен: Начало", положивший начало его знаменитой трилогии о Тёмном Рыцаре.

Вольфганг Петерсен скончался в 2022 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
