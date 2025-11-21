Народный рейтинг актёров удивил: критики считают, что пару фамилий стоит вычеркнуть

Юре Борисову не хватает темперамента — кинокритик Шпагин

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты ежегодного опроса о самых любимых актёрах российского кинематографа. Лидером рейтинга стал Сергей Безруков, получивший 15% голосов респондентов. На втором месте — Сергей Бурунов (14%), а замыкают тройку Юра Борисов и Александр Петров, каждый с результатом 10%. Среди актрис голоса зрителей почти поровну разделились между Марией Ароновой, Светланой Ходченковой и Анной Пересильд.

Фото: commons.wikimedia.org by Razgrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинозал

Киновед и критик Александр Шпагин объяснил, почему такой выбор кажется ему закономерным, но не во всём справедливым. Об этом сообщает "Радио 1".

Безруков — "национальный любимец"

"Сергей Безруков занимает лидирующие позиции, потому что он символ актёра, национальный любимец. Когда спрашивают, сразу называют его. Это, наверное, как Андрей Миронов или Иннокентий Смоктуновский в свои годы", — отметил Александр Шпагин.

По его словам, у Безрукова редкое сочетание качеств — обаятельный, умный, приятный, — и зритель реагирует именно на это. Критик отметил, что актёру интересно перевоплощаться, но не все образы ему удаются.

"В нём много аристократизма, который подходит для театра, но не для всего кино", — добавил Шпагин.

Несмотря на это, Безруков остаётся символом универсального актёра, который одинаково органично чувствует себя на сцене и в кадре.

Петров и Бурунов: контрасты популярности

Второе место зрители отдали Сергею Бурунову — выбор, который, по словам Шпагина, удивил профессиональное сообщество, однако, как пояснил критик, зрители любят его благодаря комическим ролям.

Что касается Александра Петрова, критик отметил, что он по-прежнему удерживает статус "секс-символа России", но теперь в его игре появилось больше глубины.

"Он растолстел — на это повлияли, скорее всего, денежки. Но, растолстевший, он стал играть намного лучше. Был средним актёром, потом хорошим, а теперь стал замечательным. Я был на его моноспектакле — он буквально разбивал себе костяшки. Очень темпераментно", — рассказал Шпагин.

Критик добавил, что несколько лет назад у Петрова был сильный конкурент — Данила Козловский, но тот, по его мнению, "снизил позиции".

Борисов не впечатлил

Вопреки зрительской любви, Шпагин не согласен с тем, что Юра Борисов должен входить в тройку лидеров, поскольку ему очень не хватает темперамента.

По мнению эксперта, Борисов принадлежит к новому поколению артистов, которые ценят внутреннюю сдержанность, но зрителю всё же нужен огонь — то, что заставляет переживать вместе с героем.

Женская тройка: красота без запоминающихся лиц

Рейтинг лучших актрис вызвал у кинокритика неоднозначные эмоции. Он подчеркнул, что российские исполнительницы очень сильные и красивые, но у них есть одна общая проблема.

"Главный недостаток — у них не очень запоминающиеся лица. Они все красивые, модельного вида, но лица сложно запомнить, потому что всё зависит от грима", — сказал Шпагин.

Тем не менее он считает закономерным успех Марии Ароновой, возглавившей женский список.

"Очень неожиданно, что Аронова возглавила список, это очень хорошо, но у неё очень бомбовый, дико жёсткий, маршальский, генеральский, мужской темперамент. Не знаю в нашем кино ещё таких", — подчеркнул критик.

Светлана Ходченкова, по мнению Шпагина, тоже заслуженно вошла в лидеры: она хорошо играет. А вот включение Анны Пересильд он считает спорным.

"Не понимаю, как она оказалась в этом списке. У неё всего две роли, с этим не согласен абсолютно", — заключил Шпагин.

Итог: портрет российского зрителя

Итоги опроса ВЦИОМ, по мнению экспертов, показывают, что зритель по-прежнему тянется к узнаваемым лицам и эмоциональной харизме. Безруков и Аронова воплощают привычный тип любимого актёра — близкого, надёжного, "своего". Петров и Бурунов символизируют новое поколение популярных артистов, совмещающих юмор, самоиронию и драйв.

А вот молодые и более сдержанные исполнители вроде Борисова и Пересильд вызывают больше споров, чем восторгов.

Как бы ни менялись вкусы аудитории, одно остаётся неизменным: зритель любит тех, кто способен вызывать эмоции. И в этом смысле 2025 год не стал исключением.