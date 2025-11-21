Народный рейтинг актёров удивил: критики считают, что пару фамилий стоит вычеркнуть

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты ежегодного опроса о самых любимых актёрах российского кинематографа. Лидером рейтинга стал Сергей Безруков, получивший 15% голосов респондентов. На втором месте — Сергей Бурунов (14%), а замыкают тройку Юра Борисов и Александр Петров, каждый с результатом 10%. Среди актрис голоса зрителей почти поровну разделились между Марией Ароновой, Светланой Ходченковой и Анной Пересильд.
Киновед и критик Александр Шпагин объяснил, почему такой выбор кажется ему закономерным, но не во всём справедливым. Об этом сообщает "Радио 1".
"Сергей Безруков занимает лидирующие позиции, потому что он символ актёра, национальный любимец. Когда спрашивают, сразу называют его. Это, наверное, как Андрей Миронов или Иннокентий Смоктуновский в свои годы", — отметил Александр Шпагин.
По его словам, у Безрукова редкое сочетание качеств — обаятельный, умный, приятный, — и зритель реагирует именно на это. Критик отметил, что актёру интересно перевоплощаться, но не все образы ему удаются.
"В нём много аристократизма, который подходит для театра, но не для всего кино", — добавил Шпагин.
Несмотря на это, Безруков остаётся символом универсального актёра, который одинаково органично чувствует себя на сцене и в кадре.
Второе место зрители отдали Сергею Бурунову — выбор, который, по словам Шпагина, удивил профессиональное сообщество, однако, как пояснил критик, зрители любят его благодаря комическим ролям.
Что касается Александра Петрова, критик отметил, что он по-прежнему удерживает статус "секс-символа России", но теперь в его игре появилось больше глубины.
"Он растолстел — на это повлияли, скорее всего, денежки. Но, растолстевший, он стал играть намного лучше. Был средним актёром, потом хорошим, а теперь стал замечательным. Я был на его моноспектакле — он буквально разбивал себе костяшки. Очень темпераментно", — рассказал Шпагин.
Критик добавил, что несколько лет назад у Петрова был сильный конкурент — Данила Козловский, но тот, по его мнению, "снизил позиции".
Вопреки зрительской любви, Шпагин не согласен с тем, что Юра Борисов должен входить в тройку лидеров, поскольку ему очень не хватает темперамента.
По мнению эксперта, Борисов принадлежит к новому поколению артистов, которые ценят внутреннюю сдержанность, но зрителю всё же нужен огонь — то, что заставляет переживать вместе с героем.
Рейтинг лучших актрис вызвал у кинокритика неоднозначные эмоции. Он подчеркнул, что российские исполнительницы очень сильные и красивые, но у них есть одна общая проблема.
"Главный недостаток — у них не очень запоминающиеся лица. Они все красивые, модельного вида, но лица сложно запомнить, потому что всё зависит от грима", — сказал Шпагин.
Тем не менее он считает закономерным успех Марии Ароновой, возглавившей женский список.
"Очень неожиданно, что Аронова возглавила список, это очень хорошо, но у неё очень бомбовый, дико жёсткий, маршальский, генеральский, мужской темперамент. Не знаю в нашем кино ещё таких", — подчеркнул критик.
Светлана Ходченкова, по мнению Шпагина, тоже заслуженно вошла в лидеры: она хорошо играет. А вот включение Анны Пересильд он считает спорным.
"Не понимаю, как она оказалась в этом списке. У неё всего две роли, с этим не согласен абсолютно", — заключил Шпагин.
Итоги опроса ВЦИОМ, по мнению экспертов, показывают, что зритель по-прежнему тянется к узнаваемым лицам и эмоциональной харизме. Безруков и Аронова воплощают привычный тип любимого актёра — близкого, надёжного, "своего". Петров и Бурунов символизируют новое поколение популярных артистов, совмещающих юмор, самоиронию и драйв.
А вот молодые и более сдержанные исполнители вроде Борисова и Пересильд вызывают больше споров, чем восторгов.
Как бы ни менялись вкусы аудитории, одно остаётся неизменным: зритель любит тех, кто способен вызывать эмоции. И в этом смысле 2025 год не стал исключением.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.