Rolls-Royce Софьи Ская уничтожен огнём: почему актриса подозревает поджог

В Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Ская. Возгорание произошло на третьем этаже паркинга, охватив моторный отсек и салон автомобиля.
Актриса заявила, что не исключает версию умышленного поджога. По её словам, конструктивные особенности автомобиля делают спонтанное возгорание маловероятным.
"Машина этой марки не может коротнуть без ключа зажигания. Соответственно, ключа не было, есть подозрение, что это или поджог, или какая-то другая история", — приводит слова Ская телеканал Рен ТВ.
Автомобиль был зарегистрирован на компанию "Эконом Стайл", владельцем которой является актриса. Юридическое лицо имеет значительную налоговую задолженность, приближающуюся к 2,5 млн рублей.
Напомним, Софья Ская известна ролями в голливудских проектах и российских кинолентах, включая сериал "Кухня" и фильм "Вызов". Ранее она стала первой россиянкой, завоевавшей титул "Миссис мира".
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.