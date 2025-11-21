Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Rolls-Royce Софьи Ская уничтожен огнём: почему актриса подозревает поджог

В Санкт-Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Ская
1:09
Кино

В Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Ская. Возгорание произошло на третьем этаже паркинга, охватив моторный отсек и салон автомобиля.

Софья Ская
Фото: commons.wikimedia.org by Contionfb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Софья Ская

Актриса заявила, что не исключает версию умышленного поджога. По её словам, конструктивные особенности автомобиля делают спонтанное возгорание маловероятным.

"Машина этой марки не может коротнуть без ключа зажигания. Соответственно, ключа не было, есть подозрение, что это или поджог, или какая-то другая история", — приводит слова Ская телеканал Рен ТВ.

Автомобиль был зарегистрирован на компанию "Эконом Стайл", владельцем которой является актриса. Юридическое лицо имеет значительную налоговую задолженность, приближающуюся к 2,5 млн рублей.

Напомним, Софья Ская известна ролями в голливудских проектах и российских кинолентах, включая сериал "Кухня" и фильм "Вызов". Ранее она стала первой россиянкой, завоевавшей титул "Миссис мира".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
