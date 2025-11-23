Сиквел Дьявол носит Prada возвращает Миранду на трон: новая игра власти уже началась

Мэрил Стрип сыграет в продолжении "Дьявол носит Prada"

Почти двадцать лет зрители мечтали увидеть, как сложатся судьбы Миранды Пристли, Энди Сакс и Эмили. Долгое время актрисы отнекивались, а Эмили Блант и вовсе называла оригинал "продуктом своего времени". Но летом 2025 года всё изменилось: в Сети появились первые фото со съёмок. Мэрил Стрип и Стэнли Туччи вновь вместе — и снова на вершине модного Олимпа, только теперь на красной дорожке Met Gala.

Фото: commons.wikimedia.org by www.GlynLowe.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мэрил Стрип

Как всё начиналось

Оригинальный "Дьявол носит Prada" вышел в 2006 году и мгновенно стал культовым. Основанный на романе Лорен Вайсбергер, фильм рассказывал о молодой журналистке Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая попадает в ад офисной жизни — в редакцию глянцевого журнала "Подиум". Её начальница, легендарная Миранда Пристли (Мэрил Стрип), оказывается воплощением холодного перфекционизма.

Энди, далёкая от моды, учится выживать в мире, где утюжат не одежду, а людей. Её старшая коллега Эмили (Эмили Блант) язвительна и требовательна, но постепенно из соперниц они становятся союзницами. Финал был точкой взросления героини: Энди осознаёт цену успеха, покидает "Подиум" и возвращается в журналистику.

Сценарий отчасти опирался на личный опыт Вайсбергер, работавшей ассистенткой Анны Винтур, бессменного редактора Vogue. Иронично, что спустя 37 лет руководства журналом именно в 2025-м Винтур покидает свой пост — почти синхронно с возрождением истории Миранды Пристли.

От книги к театру и снова к кино

После феноменального успеха фильма Вайсбергер написала два продолжения: "Месть носит Prada" (2013) и "Ложь, латте и леггинсы" (2018). Именно первая книга легла в основу новой экранизации.

К тому же история шагнула за пределы киноэкрана. В 2025 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла The Devil Wears Prada, для которого музыку написал Элтон Джон, а постановкой занялся трёхкратный лауреат премии "Тони" Джерри Митчелл.

О чём расскажет продолжение

Подробности держатся в секрете, но уже известно, что центр внимания сместится к Миранде Пристли. Её мир меняется: глянец переживает кризис, цифровые платформы вытесняют печать, а главреду нужно доказать, что стиль и власть всё ещё имеют вес.

Главная интрига — рекламный контракт с люксовым холдингом, от которого зависит судьба "Подиума". Ирония в том, что ключевую должность в этом холдинге занимает бывшая ассистентка Миранды — Эмили, теперь уверенная и влиятельная бизнесвумен.

Какую роль в этой игре сыграет Энди Сакс — загадка. Одни фанаты считают, что она станет медиаконсультантом, другие — что возглавит конкурирующее издание.

Кто создаёт "Дьявол носит Prada 2"

Сценаристкой вновь выступила Алин Брош МакКенна ("Круэлла", "27 свадеб"), а режиссёром остался Дэвид Фрэнкел. За визуальный стиль и атмосферу отвечают те же, кто сделал оригинал иконой модного кино.

Вопрос костюмов пока открыт. В первой части над образами трудилась легендарная Патриша Филд ("Секс в большом городе"). По слухам, теперь часть ответственности возьмёт Молли Роджерс, её давняя коллега и преемница, работавшая над "И просто так…".

Мировая премьера назначена на 30 апреля 2026 года.