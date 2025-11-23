Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казаки с джинсами показаны в повседневных луках — стилист Екатерина Краснова
Симоньян рассказала о коте, приходящем после смерти мужа
Персонал АЗС вправе требовать заглушить двигатель автомобиля- ГАИ
Теплоизоляция снижает риск образования плесени— эксперт Хеттлер
Сергей Безруков ответил на критику за пародию с узбекским акцентом
Установлено затопление некрополя Клеопатры в море египтологом Виктором Солкиным
Брендан Фрейзер раскритиковал использование ИИ в кинематографе
Губки содержат колиформные бактерии по данным фармацевта Золотаревой
Оттепель снижает зимостойкость озимого лука

Сиквел Дьявол носит Prada возвращает Миранду на трон: новая игра власти уже началась

Мэрил Стрип сыграет в продолжении "Дьявол носит Prada"
3:51
Кино

Почти двадцать лет зрители мечтали увидеть, как сложатся судьбы Миранды Пристли, Энди Сакс и Эмили. Долгое время актрисы отнекивались, а Эмили Блант и вовсе называла оригинал "продуктом своего времени". Но летом 2025 года всё изменилось: в Сети появились первые фото со съёмок. Мэрил Стрип и Стэнли Туччи вновь вместе — и снова на вершине модного Олимпа, только теперь на красной дорожке Met Gala.

Мэрил Стрип
Фото: commons.wikimedia.org by www.GlynLowe.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мэрил Стрип

Как всё начиналось

Оригинальный "Дьявол носит Prada" вышел в 2006 году и мгновенно стал культовым. Основанный на романе Лорен Вайсбергер, фильм рассказывал о молодой журналистке Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая попадает в ад офисной жизни — в редакцию глянцевого журнала "Подиум". Её начальница, легендарная Миранда Пристли (Мэрил Стрип), оказывается воплощением холодного перфекционизма.

Энди, далёкая от моды, учится выживать в мире, где утюжат не одежду, а людей. Её старшая коллега Эмили (Эмили Блант) язвительна и требовательна, но постепенно из соперниц они становятся союзницами. Финал был точкой взросления героини: Энди осознаёт цену успеха, покидает "Подиум" и возвращается в журналистику.

Сценарий отчасти опирался на личный опыт Вайсбергер, работавшей ассистенткой Анны Винтур, бессменного редактора Vogue. Иронично, что спустя 37 лет руководства журналом именно в 2025-м Винтур покидает свой пост — почти синхронно с возрождением истории Миранды Пристли.

От книги к театру и снова к кино

После феноменального успеха фильма Вайсбергер написала два продолжения: "Месть носит Prada" (2013) и "Ложь, латте и леггинсы" (2018). Именно первая книга легла в основу новой экранизации.

К тому же история шагнула за пределы киноэкрана. В 2025 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла The Devil Wears Prada, для которого музыку написал Элтон Джон, а постановкой занялся трёхкратный лауреат премии "Тони" Джерри Митчелл.

О чём расскажет продолжение

Подробности держатся в секрете, но уже известно, что центр внимания сместится к Миранде Пристли. Её мир меняется: глянец переживает кризис, цифровые платформы вытесняют печать, а главреду нужно доказать, что стиль и власть всё ещё имеют вес.

Главная интрига — рекламный контракт с люксовым холдингом, от которого зависит судьба "Подиума". Ирония в том, что ключевую должность в этом холдинге занимает бывшая ассистентка Миранды — Эмили, теперь уверенная и влиятельная бизнесвумен.

Какую роль в этой игре сыграет Энди Сакс — загадка. Одни фанаты считают, что она станет медиаконсультантом, другие — что возглавит конкурирующее издание.

Кто создаёт "Дьявол носит Prada 2"

Сценаристкой вновь выступила Алин Брош МакКенна ("Круэлла", "27 свадеб"), а режиссёром остался Дэвид Фрэнкел. За визуальный стиль и атмосферу отвечают те же, кто сделал оригинал иконой модного кино.

Вопрос костюмов пока открыт. В первой части над образами трудилась легендарная Патриша Филд ("Секс в большом городе"). По слухам, теперь часть ответственности возьмёт Молли Роджерс, её давняя коллега и преемница, работавшая над "И просто так…".

Мировая премьера назначена на 30 апреля 2026 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль
Последние материалы
Теплоизоляция снижает риск образования плесени— эксперт Хеттлер
Сергей Безруков ответил на критику за пародию с узбекским акцентом
Установлено затопление некрополя Клеопатры в море египтологом Виктором Солкиным
Брендан Фрейзер раскритиковал использование ИИ в кинематографе
Губки содержат колиформные бактерии по данным фармацевта Золотаревой
Оттепель снижает зимостойкость озимого лука
Мэрил Стрип сыграет в продолжении "Дьявол носит Prada"
Россия вошла в топ-5 импортёров сушёных водорослей из Южной Кореи — Korea Herald
Добавление сливок смягчает кислотность щей
Ругание кошки усиливает её стресс и провоцирует рост укусов — этолог Соня Кампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.