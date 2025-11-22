Мумия возвращается: сыграют ли Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс главные роли в культовом фильме

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс вернутся в четвертую Мумию

Актёр Брендан Фрейзер и актриса Рейчел Вайс вернутся в четвёртую "Мумию", чтобы подарить фанатам долгожданное продолжение культовой франшизы.

мумия, саркофаг

Фильм "Мумия" возвращается на большие экраны, и фанаты жанра с нетерпением ждут четвёртой части. На этот раз в проект вернутся актёры, с которыми всё началось — Фрейзер и Вайс. Для многих их участие стало настоящей новостью, ведь последний раз они работали вместе более десяти лет назад.

"Тот сиквел "Мумии", о котором я мечтал, так и не сняли. Я ждал этого звонка 20 лет. Пора дать фанатам то, чего они хотят!", — признался Фрейзер.

История франшизы

Первый фильм франшизы, вышедший в 1999 году, был смелым ремейком классического фильма ужасов 1932 года. При этом фильм имел лёгкую приключенческую подачу с элементами комедии, что сделало его доступным широкой аудитории. Успех картины был огромным, и уже через два года на экраны вышел сиквел "Мумия возвращается", который закрепил статус Брендана Фрейзера и Рейчел Вайс как звёзд мирового масштаба.

Третий фильм, "Мумия: гробница императора драконов", появился в 2008 году. Вайс в нём уже не снималась. Картина получила смешанные отзывы и не стала сенсацией, хотя бюджет окупился. После этого франшиза на долгое время замерла. Попытка перезапуска в 2017 году с Томом Крузом не оправдала ожиданий: сборы были скромными, а Круз получил антипремию "Золотая малина".

Четвёртая "Мумия": что ожидать

Новая картина возвращает к истокам франшизы Фрейзера и Вайс. Сейчас актёры — лауреаты "Оскара", им 56 и 55 лет соответственно. Не исключено, что в сюжете их роли будут смещены на второй план, уступив место молодым персонажам. Режиссёрами назначены Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по современным хоррорам "Я иду искать" и "Крик", а сценарий написал Дэвид Коггехолл.

"Работа в Шанхае была невероятным опытом. Я горжусь третьим фильмом, считаю его хорошим самостоятельным проектом", — добавил Фрейзер.

А что если герои будут второстепенными?

Если Фрейзер и Вайс уйдут на второй план, внимание будет смещено на новых персонажей, что позволит расширить франшизу и привлечь молодую аудиторию, сохранив связь с оригиналом.

Мифы и правда

Миф: старые актёры не подходят для продолжений.

Правда: возвращение оригинальных звёзд укрепляет ностальгические связи и повышает интерес зрителей.

Миф: новые фильмы всегда хуже старых.

Правда: успешные продолжения могут сочетать свежий подход и уважение к оригиналу.

Три интересных факта

Первый фильм франшизы вышел в 1999 году и стал хитом с элементами приключений и комедии. Брендан Фрейзер ждал 20 лет, чтобы снять фильм, о котором мечтал. Перезапуск 2017 года с Томом Крузом провалился, но это не остановило возвращение оригинальных актёров.

Исторический контекст