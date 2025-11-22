Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Как приготовить пасту с чесноком и маслом как в ресторане, рассказали в tudogostoso
Примерзание дверей происходит из-за перепадов температуры — Автовзгляд
Рекомендована выплата дивидендов в размере 397 рублей на акцию — "Лукойл"
Приточно-вытяжная вентиляция предотвращает болезни кур — Антоновсад
Вот это роковое столкновение изменило Землю навсегда — учёные
Луну назвали оптимальной базой для поиска инопланетных артефактов: профессор Эллери
Запах сырости усилили старые деревянные полы — специалисты по ремонту
Онемение конечностей выявлено как ранний признак инсульта врачами

Мумия возвращается: сыграют ли Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс главные роли в культовом фильме

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс вернутся в четвертую Мумию
3:47
Кино

Актёр Брендан Фрейзер и актриса Рейчел Вайс вернутся в четвёртую "Мумию", чтобы подарить фанатам долгожданное продолжение культовой франшизы.

мумия, саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_el-Medina-18-Grab_1-Sennedjem-Anubis-Mumie-1982-gje.jpg by Gerd Eichmann
мумия, саркофаг

Фильм "Мумия" возвращается на большие экраны, и фанаты жанра с нетерпением ждут четвёртой части. На этот раз в проект вернутся актёры, с которыми всё началось — Фрейзер и Вайс. Для многих их участие стало настоящей новостью, ведь последний раз они работали вместе более десяти лет назад.

"Тот сиквел "Мумии", о котором я мечтал, так и не сняли. Я ждал этого звонка 20 лет. Пора дать фанатам то, чего они хотят!", — признался Фрейзер.

История франшизы

Первый фильм франшизы, вышедший в 1999 году, был смелым ремейком классического фильма ужасов 1932 года. При этом фильм имел лёгкую приключенческую подачу с элементами комедии, что сделало его доступным широкой аудитории. Успех картины был огромным, и уже через два года на экраны вышел сиквел "Мумия возвращается", который закрепил статус Брендана Фрейзера и Рейчел Вайс как звёзд мирового масштаба.

Третий фильм, "Мумия: гробница императора драконов", появился в 2008 году. Вайс в нём уже не снималась. Картина получила смешанные отзывы и не стала сенсацией, хотя бюджет окупился. После этого франшиза на долгое время замерла. Попытка перезапуска в 2017 году с Томом Крузом не оправдала ожиданий: сборы были скромными, а Круз получил антипремию "Золотая малина".

Четвёртая "Мумия": что ожидать

Новая картина возвращает к истокам франшизы Фрейзера и Вайс. Сейчас актёры — лауреаты "Оскара", им 56 и 55 лет соответственно. Не исключено, что в сюжете их роли будут смещены на второй план, уступив место молодым персонажам. Режиссёрами назначены Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по современным хоррорам "Я иду искать" и "Крик", а сценарий написал Дэвид Коггехолл.

"Работа в Шанхае была невероятным опытом. Я горжусь третьим фильмом, считаю его хорошим самостоятельным проектом", — добавил Фрейзер.

А что если герои будут второстепенными?

Если Фрейзер и Вайс уйдут на второй план, внимание будет смещено на новых персонажей, что позволит расширить франшизу и привлечь молодую аудиторию, сохранив связь с оригиналом.

Мифы и правда

Миф: старые актёры не подходят для продолжений.
Правда: возвращение оригинальных звёзд укрепляет ностальгические связи и повышает интерес зрителей.

Миф: новые фильмы всегда хуже старых.
Правда: успешные продолжения могут сочетать свежий подход и уважение к оригиналу.

Три интересных факта

  1. Первый фильм франшизы вышел в 1999 году и стал хитом с элементами приключений и комедии.

  2. Брендан Фрейзер ждал 20 лет, чтобы снять фильм, о котором мечтал.

  3. Перезапуск 2017 года с Томом Крузом провалился, но это не остановило возвращение оригинальных актёров.

Исторический контекст

  1. Классический фильм ужасов "Мумия" вышел в 1932 году.

  2. Франшиза 1999-2008 годов привела актёров к мировому признанию.

  3. Четвёртая часть станет связующим звеном между ностальгией и современным подходом к приключенческому кино.

Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Наука и техника
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Последние материалы
Психологи выявили связь дежавю с ложным предвидением: ScienceDirect
Раннее отлучение до 8 недель увеличивает риск агрессии по данным Lemagduchat
Падение цен на эти товары удивило жителей Санкт-Петербурга — ГУ Банка России
Анфиса Чехова отказалась возрождать шоу "Секс с Анфисой Чеховой"
Домашний комплекс снижает мышечное напряжение — тренеры
Смесь водки и глицерина предотвращает конденсат на окнах — Азбука огородника
Сравнение салa и соевого масла выявило различия в холестерине, по данным ФСАП
Рост тарифов усложнит содержание автопарков и увеличит операционные расходы — Росбалт
Райская жизнь на Маврикии однажды может обернуться суровой реальностью — Daily Mail
Кольца Сатурна скоро станут невидимыми — астрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.