Кустурица раскрыл главный секрет русского кино: что нужно, чтобы фильмы прогремели на весь мир

Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что русский кинематограф продолжает обладать мощным творческим потенциалом. По его мнению, в России по-прежнему существует множество тем для картин мирового уровня.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Кустурица напомнил о влиянии русской киношколы на крупнейших режиссёров. Он привёл в пример Стэнли Кубрика, который считал своим кумиром советского режиссёра Всеволода Пудовкина.

"Русские всегда были вдохновением для самых больших режиссёров в мире", — приводит слова режиссёра ТАСС.

При этом Кустурица выразил критику в адрес современного российского кино. Он считает, что ему не хватает глубинной связи с национальными культурными корнями.

"Хорошая кинематография основана на фундаменте национальной культуры. Я давно не видел в России таких фильмов. Надо показывать оригинальные фильмы", — отметил режиссёр.

По мнению Кустурицы, возвращение к национальным традициям могло бы стать основой для культурного диалога между Россией и США. Такой обмен, считает он, был бы полезен для обеих сторон.