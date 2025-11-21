Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что русский кинематограф продолжает обладать мощным творческим потенциалом. По его мнению, в России по-прежнему существует множество тем для картин мирового уровня.
Кустурица напомнил о влиянии русской киношколы на крупнейших режиссёров. Он привёл в пример Стэнли Кубрика, который считал своим кумиром советского режиссёра Всеволода Пудовкина.
"Русские всегда были вдохновением для самых больших режиссёров в мире", — приводит слова режиссёра ТАСС.
При этом Кустурица выразил критику в адрес современного российского кино. Он считает, что ему не хватает глубинной связи с национальными культурными корнями.
"Хорошая кинематография основана на фундаменте национальной культуры. Я давно не видел в России таких фильмов. Надо показывать оригинальные фильмы", — отметил режиссёр.
По мнению Кустурицы, возвращение к национальным традициям могло бы стать основой для культурного диалога между Россией и США. Такой обмен, считает он, был бы полезен для обеих сторон.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.