Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии: как болезнь изменила их общение

Дочь Брюса Уиллиса Румер поделилась эмоциональным рассказом о том, как развивается болезнь её отца. По словам актрисы, несмотря на фронтотемпоральную деменцию, их общение сохраняет глубокую эмоциональную связь.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

37-летняя Румер призналась, что визиты к отцу остаются болезненными, но бесценными. Она описала, как Уиллис не всегда может узнать её, но продолжает чувствовать её любовь.

"Я так благодарна, что когда я подхожу к нему и обнимаю его, узнаёт он меня или нет, он чувствует ту любовь, которую я ему дала, и я чувствую её обратно от него. Что я всё ещё вижу искру в нём", — написала дочь актёра.

Особую важность приобрели моменты, когда Румер берёт с собой свою маленькую дочь Луэтту. Эти встречи трёх поколений стали особенно значимыми для всей семьи.

Ранее супруга актёра Эмма Хеминг-Уиллис рассказывала о сложном решении перевести мужа в отдельный дом. Это позволило ей сосредоточиться на роли жены, а не круглосуточного опекуна.