Сценаристы сериала по Гарри Поттеру начали писать второй сезон — с чем связана такая спешка

Создатели сериала по "Гарри Поттеру" приступили к работе над сценарием второго сезона до завершения съёмок первой части. Соответствующее заявление сделал глава телехолдинга HBO Кейси Блойс.
По его словам, такой подход позволит минимизировать перерывы между выходом сезонов. Это особенно важно для сохранения вовлечённости зрителей и комфортного графика для юных актёров.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы между частями не было большого перерыва — это важно и для детей-актёров, и для зрителей", — процитировало Блойса издание Variety во время его выступления в Нью-Йорке.
Съёмки проекта стартовали в Великобритании в июле. В основу сюжета ляжет оригинальная серия книг Джоан Роулинг.
Напомним, что Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли в кинофраншизе, уже поддержал своего преемника. Он отправил письмо с напутствиями юному актёру Доминику МакЛоклину, получившему роль Гарри Поттера в новом сериале.
