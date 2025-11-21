Сценаристы сериала по Гарри Поттеру начали писать второй сезон — с чем связана такая спешка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Кино

Создатели сериала по "Гарри Поттеру" приступили к работе над сценарием второго сезона до завершения съёмок первой части. Соответствующее заявление сделал глава телехолдинга HBO Кейси Блойс.

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

По его словам, такой подход позволит минимизировать перерывы между выходом сезонов. Это особенно важно для сохранения вовлечённости зрителей и комфортного графика для юных актёров.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы между частями не было большого перерыва — это важно и для детей-актёров, и для зрителей", — процитировало Блойса издание Variety во время его выступления в Нью-Йорке.

Съёмки проекта стартовали в Великобритании в июле. В основу сюжета ляжет оригинальная серия книг Джоан Роулинг.

Напомним, что Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли в кинофраншизе, уже поддержал своего преемника. Он отправил письмо с напутствиями юному актёру Доминику МакЛоклину, получившему роль Гарри Поттера в новом сериале.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
