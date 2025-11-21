Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на офисных сотрудников снижается — HR-эксперт Булкина
Лаваш идеальная замена для коржей в рецепте Наполеона без раскатки теста
Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова
Лена Катина рассказала о воссоединении с Юлией Волковой
Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota
Отсыпание на выходных сбивает биоритмы — рассказала сомнолог Черкасова
США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
Недостаток солнечного света нарушает выработку гормонов у питомцев — РАЛДЖ
На дне океана у Аляски найден загадочный золотой объект — исследователи NOAA

Илья Найшуллер мог снять фильм про Черепашек-ниндзя: почему проект отменили

Илья Найшуллер рассматривался как режиссёр "Черепашек-ниндзя"
0:58
Кино

Режиссёр Илья Найшуллер рассматривался в качестве постановщика фильма о Черепашках-ниндзя. Сообщается, что речь шла о проекте под названием "Последний Ронин".

Мужчина снимает с профессиональной камерой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина снимает с профессиональной камерой

Изначально лента задумывалась как "взрослая" версия с рейтингом R. Это означало бы более жёсткое и серьёзное повествование по сравнению с предыдущими экранизациями.

"Студия Paramount Pictures в итоге захотела сделать семейный фильм. В результате проект "Последний Ронин" был полностью отменён, но возможность его возобновления сохраняется", — пишет The Hollywood Reporter.

Найшуллер известен своими боевиками "Хардкор" и "Никто". Сейчас режиссёр работает над сиквелом фильма "Дом у дороги" с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Франшиза "Черепашки-ниндзя" включает семь полнометражных фильмов. Последняя картина "Погром мутантов" вышла в 2023 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Домашние животные
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Уязвимость маленьких авто подтвердили исследователи безопасности
Лео Бокерия: доброта — самый главный универсальный рецепт здоровья
Физнагрузка натощак улучшает контроль сахара после еды — Хавьер Гонсалес
С помощью дневников тренирок спортсмены усилили контроль прогресса — инструкторы
Эльдар Джарахов сообщил о визите к наркологу
Картофель быстрее гниёт после мытья перед хранением
Кешбэк за отзывы стал массовой практикой — по оценке профессора Зайнуллина
Избыток соли повышает риск гипертонии — напомнила диетолог Джутова
Джигурда призвал Садальского пристыдить поведение Диброва
Освобождение Купянска укрепило позиции ВС РФ — военный эксперт Дандыкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.