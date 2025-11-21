Илья Найшуллер мог снять фильм про Черепашек-ниндзя: почему проект отменили

Режиссёр Илья Найшуллер рассматривался в качестве постановщика фильма о Черепашках-ниндзя. Сообщается, что речь шла о проекте под названием "Последний Ронин".
Изначально лента задумывалась как "взрослая" версия с рейтингом R. Это означало бы более жёсткое и серьёзное повествование по сравнению с предыдущими экранизациями.
"Студия Paramount Pictures в итоге захотела сделать семейный фильм. В результате проект "Последний Ронин" был полностью отменён, но возможность его возобновления сохраняется", — пишет The Hollywood Reporter.
Найшуллер известен своими боевиками "Хардкор" и "Никто". Сейчас режиссёр работает над сиквелом фильма "Дом у дороги" с Джейком Джилленхолом в главной роли.
Франшиза "Черепашки-ниндзя" включает семь полнометражных фильмов. Последняя картина "Погром мутантов" вышла в 2023 году.
