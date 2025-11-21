Милли Бобби Браун задумала новую татуировку: почему она выбрала фразу из Звёздных войн

Милли Бобби Браун раскрыла планы на новую татуировку с цитатой из "Звёздных войн". Речь идёт о знаменитом диалоге между Ханом Соло и принцессой Лейей.
Актриса объяснила, что фраза "Я знаю" в ответ на признание в любви приобрела для неё особое значение в браке. Эта реплика стала частью её повседневного общения с мужем Джейком Бонджови.
"На днях я сказала это Джейку. Он говорит: "Я люблю тебя", а я отвечаю: "Я знаю". Он сразу: "Ты что, Хан Соло?" И я такая: "Да"", — отметила актриса в интервью Collider.
Бобби Браун серьёзно рассматривает возможность нанесения этой фразы на тело. Для звезды это будет девятая по счёту татуировка.
Особая сентиментальность актрисы может быть связана с недавним пополнением в семье. Напомним, что Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови недавно стали родителями, удочерив девочку.
