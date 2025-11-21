Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освобождение Купянска укрепило позиции ВС РФ — военный эксперт Дандыкин
Джигурда призвал Садальского пристыдить поведение Диброва
Свободные прогулки кошек ведут к снижению численности птиц и мелких животных
АвтоВАЗ прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada — глава компании Соколов
Возраст и здоровье указали как ограничители скорости собаки — зоологи
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики

Милли Бобби Браун задумала новую татуировку: почему она выбрала фразу из Звёздных войн

Милли Бобби Браун хочет сделать тату с цитатой из "Звёздных войн"
0:59
Кино

Милли Бобби Браун раскрыла планы на новую татуировку с цитатой из "Звёздных войн". Речь идёт о знаменитом диалоге между Ханом Соло и принцессой Лейей.

Милли Бобби Браун
Фото: Instagram / milliebobbybrown by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Милли Бобби Браун

Актриса объяснила, что фраза "Я знаю" в ответ на признание в любви приобрела для неё особое значение в браке. Эта реплика стала частью её повседневного общения с мужем Джейком Бонджови.

"На днях я сказала это Джейку. Он говорит: "Я люблю тебя", а я отвечаю: "Я знаю". Он сразу: "Ты что, Хан Соло?" И я такая: "Да"", — отметила актриса в интервью Collider.

Бобби Браун серьёзно рассматривает возможность нанесения этой фразы на тело. Для звезды это будет девятая по счёту татуировка.

Особая сентиментальность актрисы может быть связана с недавним пополнением в семье. Напомним, что Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови недавно стали родителями, удочерив девочку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
ФРГ улучшила Leopard 2 после провала на Украине — MWM
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики
Плодовые саженцы сохраняют корневую систему в прикопе
Лимонная цедра усилила аромат кекса при растирании с сахаром
Рис и фасоль в завтраке продлевают жизнь — сообщил специалист Бюттнер
Надежда Кадышева отказывается выступать без сына – SHOT
Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.