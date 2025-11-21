Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чедвик Боузман посмертно получил звезду на голливудской Аллее славы — кто пришёл почтить память

Чедвику Боузмену посмертно присвоили звезду на Аллее славы
Кино

Легендарный Чедвик Боузман посмертно удостоен звезды на голливудской Аллее славы. Церемония её открытия состоялась при участии близких актёра и его коллег.

Чедвик Боузман
Фото: flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чедвик Боузман

Торжественное мероприятие собрало вдову Боузмана, Симон Ледвард-Боузман, а также ключевых создателей фильма "Чёрная пантера". Среди гостей были режиссёр Райан Куглер и актёры Вайола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Б. Джордан.

"Для всей команды "Чёрной пантеры" Чедвик был уникальным талантом. Он оставил наследие, которое выходит далеко за рамки кино", — приводит People слова одного из участников церемонии.

Актёр скончался в 2020 году после четырёхлетней борьбы с раком кишечника. Его уход стал потрясением для мирового кинематографа.

Боузман прославился ролью короля Т'Чаллы в кинематографической вселенной Marvel. Его работа в "Чёрной пантере" стала культурным феноменом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
