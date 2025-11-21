Чедвик Боузман посмертно получил звезду на голливудской Аллее славы — кто пришёл почтить память

Легендарный Чедвик Боузман посмертно удостоен звезды на голливудской Аллее славы. Церемония её открытия состоялась при участии близких актёра и его коллег.
Торжественное мероприятие собрало вдову Боузмана, Симон Ледвард-Боузман, а также ключевых создателей фильма "Чёрная пантера". Среди гостей были режиссёр Райан Куглер и актёры Вайола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Б. Джордан.
"Для всей команды "Чёрной пантеры" Чедвик был уникальным талантом. Он оставил наследие, которое выходит далеко за рамки кино", — приводит People слова одного из участников церемонии.
Актёр скончался в 2020 году после четырёхлетней борьбы с раком кишечника. Его уход стал потрясением для мирового кинематографа.
Боузман прославился ролью короля Т'Чаллы в кинематографической вселенной Marvel. Его работа в "Чёрной пантере" стала культурным феноменом.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.