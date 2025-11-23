Аплодисменты затихли слишком рано: эти юные актёры СССР вступили на тропу, приведшую к смерти

Актёр "Кортика" Сергей Шевкуненко в жизни был преступником

Истории юных актёров, чьи лица когда-то знала вся страна, часто оказываются драматичнее любого сценария. Их слава приходила рано, но жизнь за пределами съёмочной площадки складывалась не по киносценарию — слишком суровой оказалась реальность. Одни не справились с давлением и искушениями, другие попали в водоворот обстоятельств, из которого уже не смогли выбраться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи в темноте

Сергей Шевкуненко — герой, ставший преступником

20 ноября 1959 года родился Сергей Шевкуненко, мальчик, которого миллионы зрителей запомнили по фильмам "Кортик" и "Бронзовая птица". Его Миша Поляков — честный, смелый, благородный подросток — стал кумиром советских школьников. Но жизнь самого Сергея пошла по иной траектории.

Он вырос в творческой семье: отец руководил объединением на "Мосфильме", мать была актрисой, сестра поступила во ВГИК. Всё начало рушиться, когда Сергею было четыре года: отец внезапно умирает, мать едва удерживается на работе. Вскоре сестра эмигрирует в США, и юный артист остаётся один на один с улицей.

Кино стало попыткой матери вернуть сына на путь истинный. Роли в экранизациях Анатолия Рыбакова принесли Шевкуненко всесоюзную славу, но уже к совершеннолетию он получил первый срок — за хулиганство. Потом — второй, за кражу в буфете киностудии. После этого кино для него закончилось.

В 80-х он окончательно уходит в криминал, участвует в разбоях, сидит, выходит, снова попадает за решётку. В 1994 году, выйдя из тюрьмы, создаёт "мосфильмовскую" банду, занимавшуюся "крышеванием" ларьков. В 1995-м его и мать застрелил неизвестный киллер. Сергею было 36 лет.

Сергей Тихонов — звезда Гайдая, погибшая под трамваем

Другой трагический герой — Сергей Тихонов, мальчик с яркой внешностью и бесшабашным взглядом. Его заметил сам Леонид Гайдай, пригласив сыграть Джонни Дорсета — "вождя краснокожих" в новелле "Деловые люди" по рассказу О. Генри.

Тихонов мгновенно стал любимцем публики, а вскоре режиссёр Евгений Шерстобитов позвал его в сказку "Мальчиш-Кибальчиш" — но не на роль героя, а Плохиша. Этот образ сделал мальчика всесоюзно известным.

Казалось бы, впереди — блестящее будущее, но предложений не последовало. Попытка поступить во ВГИК провалилась, а после армии он связался с дурной компанией. В 22 года Сергей погиб под трамваем.

Алексей Фомкин — мальчик из будущего

Имя Алексея Фомкина знает каждый, кто смотрел "Гостью из будущего". Весёлый Коля Герасимов, влюблённый в Алису Селезнёву, стал символом 80-х.

Но после оглушительного успеха Алексей не смог найти себя во взрослом кино. После армии он пытался работать во МХАТе, но не прижился. Позже уехал во Владимир, женился и устроился на простую работу.

В 1996 году он погиб при пожаре — отравился угарным газом, не успев выбраться из горящей квартиры. Ему было всего 26.

Ян Пузыревский — звезда, шагнувшая в бездну

Трагично сложилась судьба и Яна Пузыревского, сыгравшего Кая в фильме "Тайна Снежной королевы" (1986). После школы он поступил в Щукинское училище, женился, стал отцом, поступил в Театр на Таганке.

Но 90-е разрушили многое. Кино почти не снималось, театр не приносил ни денег, ни удовлетворения. Разлад в семье и депрессия довели актёра до отчаяния. В 26 лет он пришёл к жене, взял сына на руки и выпрыгнул с ним из окна. Мальчик чудом выжил, Ян погиб на месте.

Вячеслав Царёв — мальчик с сачком

Зрители помнят Вячеслава Царёва по фразе "А чёй-то вы тут делаете?" из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Он снимался у Элема Климова, Андрея Тарковского, в фильме "Ташкент — город хлебный".

Но после армии актёрская карьера не сложилась. Царёв работал где придётся, семья распалась. Он пережил два инсульта и умер в 55 лет — тихо, почти незаметно.

Потерянное поколение экранных детей

Все эти истории объединяет одно — резкий контраст между детской славой и взрослой жизнью. В советском кино не существовало института защиты юных актёров. После съёмок они возвращались в реальность, где никто не помогал им справляться со славой, завистью и одиночеством.

Многие не выдерживали давления, уходили в алкоголь, преступления, депрессию. Кто-то просто не находил себя вне съёмочной площадки.