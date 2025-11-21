Юлия Высоцкая приняла награду Сериал года — и не ответила, где 88‑летний Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая появилась на церемонии вручения премии "Кинорепортёра" "Событие года" без своего супруга, режиссёра Андрея Кончаловского. Это её первое публичное появление после громкого заявления об удочерении.
Причину отсутствия 88-летнего мужа знаменитость не стала раскрывать. Однако в Telegram-канале Высоцкая объяснила мотивы своего визита.
"Делюсь радостной новостью — кинороман "Хроники русской революции" был удостоен награды "Сериал года". А я, по поручению Андрея Сергеевича, получала эту премию", — сообщила Юлия Высоцкая.
Актриса добавила, что также участвовала в работе над этим масштабным проектом. Она выразила гордость за результат и отметила слаженную работу всей команды. По её словам, полученная награда является для неё особенно значимой.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.