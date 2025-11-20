Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
21 год спустя: почему Тайны следствия с Анной Ковальчук продолжают покорять сердца зрителей – ответ актрисы удивит

Анна Ковальчук объяснила успех сериала "Тайны следствия"
Кино

Сериал "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли официально признан самым длительным проектом в истории отечественного телевидения. Теледетектив попал в Книгу рекордов России, продержавшись в эфире почти 21 год.

Анна Ковальчук
Фото: instagram by личный аккаунт Анны Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Ковальчук

Актриса считает, что главная награда для создателей — не официальные регалии, а устойчивый интерес зрителей. Именно он мотивирует съёмочную группу продолжать работу.

"Помимо каких-то наград, для нас самая главная награда, когда зритель просит продолжение, когда просит снимать следующие сезоны. Это значит, что мы не зря трудимся", — цитирует Ковальчук портал "Смотрим".

За время существования проекта её героиня, следователь Мария Сергеевна, прошла значительную трансформацию. Из одинокой и неуверенной в себе женщины она превратилась в человека, убеждённого в торжестве справедливости.

Напомним, рекордный показатель сериала был зафиксирован после 7648 дней непрерывного пребывания в телеэфире.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
