21 год спустя: почему Тайны следствия с Анной Ковальчук продолжают покорять сердца зрителей – ответ актрисы удивит

Сериал "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли официально признан самым длительным проектом в истории отечественного телевидения. Теледетектив попал в Книгу рекордов России, продержавшись в эфире почти 21 год.
Актриса считает, что главная награда для создателей — не официальные регалии, а устойчивый интерес зрителей. Именно он мотивирует съёмочную группу продолжать работу.
"Помимо каких-то наград, для нас самая главная награда, когда зритель просит продолжение, когда просит снимать следующие сезоны. Это значит, что мы не зря трудимся", — цитирует Ковальчук портал "Смотрим".
За время существования проекта её героиня, следователь Мария Сергеевна, прошла значительную трансформацию. Из одинокой и неуверенной в себе женщины она превратилась в человека, убеждённого в торжестве справедливости.
Напомним, рекордный показатель сериала был зафиксирован после 7648 дней непрерывного пребывания в телеэфире.
