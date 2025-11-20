Формула успеха от Дмитриенко: что помогло Анне Пересильд занять первое место в рейтинге лучших актрис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Кино

Певец Ваня Дмитриенко отреагировал на публикацию рейтинга лучших актёров и актрис 2025 года. Его партнёрша Анна Пересильд возглавила этот список, что вызвало у артиста открытую радость.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Дмитриенко признался в личном блоге, что не может промолчать по такому поводу. Он отметил профессиональные качества Пересильд, выделив её дисциплину и настойчивость.

"Тут сложно промолчать. Очень горжусь, честно. Мне нравится в Ане то, что она находит силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться", — высказался артист.

Такой подход, по словам Дмитриенко, закономерно приводит к серьёзным результатам. Успех выражается в конкретных цифрах и высоких позициях в авторитетных рейтингах.

Напомним, что пара официально объявила о своих отношениях в конце октября. Ранее Пересильд признавалась, что изначально не воспринимала ухаживания артиста всерьёз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
