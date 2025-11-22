Когда Золотая малина важнее Оскара: почему самый громкий провал Клуни оказался судьбоносным

Фильм "Бэтмен и Робин" признан худшим в карьере Клуни

Джордж Клуни — человек, которого в Голливуде уважают безоговорочно: актёр, режиссёр, обладатель "Оскара" и харизматичный символ целой эпохи. Но, как ни странно, сам он считает, что его самая важная роль — вовсе не триумф, а болезненный провал. Речь, конечно, о фильме "Бэтмен и Робин" (1997), который сегодня вспоминают чаще как курьёз, чем как блокбастер.

Джордж Клуни

Бэтмен, которого лучше не вспоминать

В середине 90-х Клуни только набирал обороты. После успеха в сериале "Скорая помощь" он получил шанс, о котором мечтает каждый актёр — сыграть Тёмного рыцаря. Продюсеры были уверены: с новым лицом франшиза засияет. Но Джоэл Шумахер снял фильм, который вошёл в историю по совершенно другой причине.

"Бэтмен и Робин" получил разгромные отзывы, 11 номинаций на антипремию "Золотая малина" и был признан одним из худших супергеройских фильмов всех времён. Зрители посмеивались над резиновыми костюмами с "анатомическими деталями", нелепыми репликами и сюжетом, в котором не спасали ни звёзды, ни спецэффекты.

Сам Клуни признаёт, что играл не лучшим образом.

"Я не очень хорошо сыграл, и кино получилось так себе. Из этой неудачи я извлёк урок: мне нужно было пересмотреть свой подход к работе", — сказал актёр.

Провал, который изменил всё

После выхода фильма Клуни оказался в неловком положении. Карьера могла пойти под откос — студии не спешили доверять актёру проекты крупного бюджета. Но он сделал выводы и начал внимательнее выбирать сценарии.

Эта внутренняя переоценка принесла плоды: уже через пару лет он снялся в фильмах "Вне поля зрения", "Трёх королях" и "О, где же ты, брат?". В 2005 году Клуни получил "Оскар" за роль в "Сириане", а чуть позже — признание и как режиссёр за "Доброй ночи и удачи".

Так Бэтмен стал не концом, а началом новой главы — символом того, как поражение может стать трамплином.

С самоиронией о прошлом

Клуни не боится шутить над своим фиаско. На премьерах он часто вспоминает "того самого Бэтмена" и смеётся, что "даже супергерои совершают ошибки".

"Моя жена Амаль не разрешает мне смотреть этот фильм. И я её понимаю — не хочу, чтобы она потеряла ко мне уважение", — шутил актёр в интервью 2021 года.

Теперь он воспринимает тот период с благодарностью и долей юмора. Для него это не просто провал, а важный этап — испытание, благодаря которому он стал тем, кем является сегодня.

Главное — не бояться проиграть

История Клуни — напоминание о том, что даже в Голливуде поражения случаются у всех. Но выживают и идут дальше те, кто умеет смеяться над собой и делать выводы.

Теперь, когда Клуни выходит на сцену получать очередную награду или представлять новый проект, зрители аплодируют не только актёру, но и человеку, который однажды не побоялся признать: да, даже Бэтмен может ошибаться.