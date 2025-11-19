Жена Брюса Уиллиса раскрыла правило ухода за больными деменцией: почему нельзя носить чёрное

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис раскрыла необычные правила ухода за людьми с деменцией.
В подкасте журналистки Тамсен Фадал она объяснила, почему важно избегать чёрной одежды при общении с больными.
"Для человека с деменцией человек в чёрном выглядит как голова, парящая в воздухе", — пояснила Хеминг-Уиллис, чьи слова приводит издание Maxima.
Она также рекомендует не использовать чёрные ковры, которые могут восприниматься как дыры в полу.
Вторым важным правилом стал отказ от прямого зрительного контакта во время разговора. По словам Эммы, лучше слегка поворачивать голову в сторону, чтобы избежать восприятия беседы как конфронтации.
Хеминг-Уиллис также советует минимизировать вербальное общение, заменяя слова простыми жестами. Использование поднятого или опущенного большого пальца вместо слов "да" и "нет" помогает снизить нагрузку на человека с деменцией и предотвратить чувство подавленности.
