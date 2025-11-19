Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поклонники связали Тимоти Шаламе с анонимным рэпером EsDeeKid
Поклонники выдвинули теорию о двойной жизни Тимоти Шаламе. Согласно гипотезе, актёр может быть британским рэпером EsDeeKid - анонимным музыкантом из Ливерпуля, выступающим в балаклаве.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Инициатором расследования стал культуролог Кей Джей Фримен, представивший ряд улик. Он обратил внимание на схожий внешний вид двух артистов — поклонники уже указывали на похожий цвет глаз и даже детали образа.

Основанием для сравнения послужили не только физические черты, но и совпадения в графике. Неожиданное появление Шаламе на лондонском шоу fakemink фанаты считают косвенным подтверждением теории.

Критики отмечают, что актёрские способности Шаламе могли помочь ему имитировать ливерпульский акцент. Официального подтверждения или опровержения от представителей актёра не поступало.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
