Поклонники выдвинули теорию о двойной жизни Тимоти Шаламе. Согласно гипотезе, актёр может быть британским рэпером EsDeeKid - анонимным музыкантом из Ливерпуля, выступающим в балаклаве.
Инициатором расследования стал культуролог Кей Джей Фримен, представивший ряд улик. Он обратил внимание на схожий внешний вид двух артистов — поклонники уже указывали на похожий цвет глаз и даже детали образа.
Основанием для сравнения послужили не только физические черты, но и совпадения в графике. Неожиданное появление Шаламе на лондонском шоу fakemink фанаты считают косвенным подтверждением теории.
Критики отмечают, что актёрские способности Шаламе могли помочь ему имитировать ливерпульский акцент. Официального подтверждения или опровержения от представителей актёра не поступало.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.