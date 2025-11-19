Тимоти Шаламе подозревают в двойной жизни: действительно ли актёр скрывается под маской рэпера

Поклонники связали Тимоти Шаламе с анонимным рэпером EsDeeKid

Поклонники выдвинули теорию о двойной жизни Тимоти Шаламе. Согласно гипотезе, актёр может быть британским рэпером EsDeeKid - анонимным музыкантом из Ливерпуля, выступающим в балаклаве.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тимоти Шаламе

Инициатором расследования стал культуролог Кей Джей Фримен, представивший ряд улик. Он обратил внимание на схожий внешний вид двух артистов — поклонники уже указывали на похожий цвет глаз и даже детали образа.

Основанием для сравнения послужили не только физические черты, но и совпадения в графике. Неожиданное появление Шаламе на лондонском шоу fakemink фанаты считают косвенным подтверждением теории.

Критики отмечают, что актёрские способности Шаламе могли помочь ему имитировать ливерпульский акцент. Официального подтверждения или опровержения от представителей актёра не поступало.