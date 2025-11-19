Дик Ван Дайк мог стать первым американским Бондом: почему он отказался от роли

Дик Ван Дайк отказался от роли Джеймса Бонда в 1960-х

Дик Ван Дайк признался, что мог стать первым американским актёром, сыгравшим Джеймса Бонда.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дик Ван Дайк

Об этом 99-летний артист рассказал в интервью шоу Today, вспомнив свой разговор с продюсером Альбертом Брокколи.

"Кабби подошёл ко мне и спросил: "Хочешь быть Бондом?"" — поделился Ван Дайк.

Однако актёр сразу же усомнился в своём британском акценте, который мог не подойти для роли.

Ван Дайк также сомневался, что зрители, привыкшие видеть его в семейных фильмах, приняли бы в образе сурового агента. Предложение поступило в переходный период для франшизы после ухода Шона Коннери.

Несмотря на отказ от культовой роли, актёр сохраняет активность и сегодня. Недавно он сообщил, что ежедневные тренировки помогают ему поддерживать хорошую форму.