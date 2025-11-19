Дик Ван Дайк признался, что мог стать первым американским актёром, сыгравшим Джеймса Бонда.
Об этом 99-летний артист рассказал в интервью шоу Today, вспомнив свой разговор с продюсером Альбертом Брокколи.
"Кабби подошёл ко мне и спросил: "Хочешь быть Бондом?"" — поделился Ван Дайк.
Однако актёр сразу же усомнился в своём британском акценте, который мог не подойти для роли.
Ван Дайк также сомневался, что зрители, привыкшие видеть его в семейных фильмах, приняли бы в образе сурового агента. Предложение поступило в переходный период для франшизы после ухода Шона Коннери.
Несмотря на отказ от культовой роли, актёр сохраняет активность и сегодня. Недавно он сообщил, что ежедневные тренировки помогают ему поддерживать хорошую форму.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.