Кейт Уинслет рассказала о преимуществах возраста: почему актриса чувствует себя увереннее после 40

Кейт Уинслет заявила о росте уверенности с возрастом
0:57
Кино

Кейт Уинслет заявила, что с возрастом стала чувствовать себя увереннее и спокойнее. Актриса выступила против социальных установок, внушающих женщинам страх перед естественными изменениями.

Кейт Уинслет
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Raffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кейт Уинслет

В подкасте How to Fail with Elizabeth Day Уинслет раскритиковала распространённый миф о том, что с менопаузой жизнь заканчивается. Она назвала такие представления результатом общественного "кондиционирования".

"Женщины становятся более яркими, сексуальными и сильными. Они лучше понимают себя и идут по миру с большим внутренним стержнем", — отметила актриса, описывая преимущества зрелости.

Уинслет также подчеркнула, что делает комплименты подругам, не связывая их с внешностью. Собственные тренировки она рассматривает как инструмент поддержания функциональности и выносливости, необходимых для профессии и активной жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
