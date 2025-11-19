Кейт Уинслет рассказала о преимуществах возраста: почему актриса чувствует себя увереннее после 40

Кейт Уинслет заявила, что с возрастом стала чувствовать себя увереннее и спокойнее. Актриса выступила против социальных установок, внушающих женщинам страх перед естественными изменениями.
В подкасте How to Fail with Elizabeth Day Уинслет раскритиковала распространённый миф о том, что с менопаузой жизнь заканчивается. Она назвала такие представления результатом общественного "кондиционирования".
"Женщины становятся более яркими, сексуальными и сильными. Они лучше понимают себя и идут по миру с большим внутренним стержнем", — отметила актриса, описывая преимущества зрелости.
Уинслет также подчеркнула, что делает комплименты подругам, не связывая их с внешностью. Собственные тренировки она рассматривает как инструмент поддержания функциональности и выносливости, необходимых для профессии и активной жизни.
