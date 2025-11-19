Симоньян о Высоцкой: как актриса вдохновляет в преодолении жизненных трудностей

Маргарита Симоньян назвала Юлию Высоцкую своим примером для подражания. Главный редактор RT, проходящая лечение от рака груди, посвятила актрисе развёрнутое сообщение в Telegram-канале.
Симоньян специально посмотрела сериал "Хроники русской революции" с Высоцкой, несмотря на усталость от лечения.
"Высоцкая естественна и оригинальна, обаятельна и сексуальна", — отметила она в публикации.
Особое впечатление на Симоньян произвело то, как Высоцкая справляется с жизненными трудностями. Актриса продолжает заботиться о дочери, находящейся в коме после аварии 2013 года, и недавно стала приёмной матерью.
"Как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей её сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия", — подчеркнула Симоньян.
Она добавила, что не знакома с Высоцкой лично и хвалит её "просто так, ради баланса Вселенной".
