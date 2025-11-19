Симоньян о Высоцкой: как актриса вдохновляет в преодолении жизненных трудностей

Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни

Кино

Маргарита Симоньян назвала Юлию Высоцкую своим примером для подражания. Главный редактор RT, проходящая лечение от рака груди, посвятила актрисе развёрнутое сообщение в Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Высоцкая

Симоньян специально посмотрела сериал "Хроники русской революции" с Высоцкой, несмотря на усталость от лечения.

"Высоцкая естественна и оригинальна, обаятельна и сексуальна", — отметила она в публикации.

Особое впечатление на Симоньян произвело то, как Высоцкая справляется с жизненными трудностями. Актриса продолжает заботиться о дочери, находящейся в коме после аварии 2013 года, и недавно стала приёмной матерью.

"Как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей её сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия", — подчеркнула Симоньян.

Она добавила, что не знакома с Высоцкой лично и хвалит её "просто так, ради баланса Вселенной".