Мила Кунис объяснила редкие появления в кино: почему актриса снимается только в одном фильме в год

Мила Кунис снимается в кино только во время школьных каникул детей

Кино

Мила Кунис заявила, что сознательно ограничивает участие в киносъёмках одним фильмом в год.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мила Кунис

Такой график актриса связывает с воспитанием двоих детей и их расписанием.

"Я снимаюсь один раз в год, потому что снимаюсь, когда мои дети не в школе", — пояснила Кунис на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

По её словам, съёмки проходят исключительно в период детских каникул.

Актриса подтвердила этот подход своим участием в фильме "Достать ножи: Проснись, мертвец".

"Все знают, что такие фильмы — это весело!" — приводит слова Кунис издание People.

За последние пять лет фильмография актрисы пополнилась всего пятью работами. Мила Кунис замужем за Эштоном Кутчером, у пары растут двое детей — девятилетний сын и одиннадцатилетняя дочь.