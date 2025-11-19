Дэниел Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру: что он пожелал своему преемнику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дэниел Рэдклифф написал письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф лично написал письмо Доминику Маклафлину, который сыграет Гарри Поттера в новом сериале.

О своём поступке британский актёр рассказал в программе "Доброе утро, Америка".

"Я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь невероятное удовольствие, даже большее, чем получил я"", — поделился Рэдклифф содержанием своего послания.

Маклафлин ответил на письмо милой запиской, хотя, по словам Рэдклиффа, такой контакт не был обязательным. Актёр подчеркнул, что связался с преемником по собственной инициативе.

Премьера сериала "Гарри Поттер" запланирована на 2027 год. Проект будет представлять собой семисезонную экранизацию всех книг саги.

Недавно писательница Джоан Роулинг столкнулась с новыми обвинениями в плагиате — на этот раз книгу про юного волшебника сравнили с бразильским детским шоу, выходившим на экрану в 1994 году.

