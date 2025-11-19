Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
Повышенная сырость в ванной связана с плохой вентиляцией — специалисты

Безумный или гениальный? Кологривый в образе Лектера расколол публику на премьере сериала

Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
1:01
Кино

Никита Кологривый появился на премьере сериала "Метод" в эпатажном костюме. Актёр воссоздал образ Ганнибала Лектера из культового фильма "Молчание ягнят".

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Кологривый

Видео с эпатажным выходом Кологривого опубликовал Telegram-канал Super.ru. Артист был одет в смирительную рубашку и намордник, повторив образ, созданный Энтони Хопкинсом.

Публичная реакция на выходку оказалась неоднозначной. Часть пользователей сочла образ излишне провокационным, другие увидели в этом профессиональный жест.

"Он актёр, шут, паяц, его задача — развлекать и эпатировать публику", — отметили защитники артиста.

Некоторые комментаторы провели параллели с недавним поступком Дмитрия Диброва

Коллега Никиты Кологривого Сергей Безруков отмечал лучшую киноработу артиста – по его словам, это не роль в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Надежда Кадышева установила рекорд гонорара за выступление
Телевизор в спальне нарушает биоритмы и ухудшает качество сна — врачи
"Царьград" запустил подкасты с любимыми ведущими
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг главных актёров десятилетия
Японские садоводы используют каждое пространство для растений — дачник
Прямые рейсы из России упростили путешествия в Санью — турэксперты
Древнеримский мост возрастом 2000 лет раскопан в Швейцарии — археологи
Солисты "Иванушек" готовы принять уволенных танцоров Булановой
Горячие и холодные компрессы повышают эластичность кожи
Соджу дешевеет и захватывает российский рынок — A. List
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.