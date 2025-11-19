Безумный или гениальный? Кологривый в образе Лектера расколол публику на премьере сериала

Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке

Никита Кологривый появился на премьере сериала "Метод" в эпатажном костюме. Актёр воссоздал образ Ганнибала Лектера из культового фильма "Молчание ягнят".

Видео с эпатажным выходом Кологривого опубликовал Telegram-канал Super.ru. Артист был одет в смирительную рубашку и намордник, повторив образ, созданный Энтони Хопкинсом.

Публичная реакция на выходку оказалась неоднозначной. Часть пользователей сочла образ излишне провокационным, другие увидели в этом профессиональный жест.

"Он актёр, шут, паяц, его задача — развлекать и эпатировать публику", — отметили защитники артиста.

Некоторые комментаторы провели параллели с недавним поступком Дмитрия Диброва.

Коллега Никиты Кологривого Сергей Безруков отмечал лучшую киноработу артиста – по его словам, это не роль в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".