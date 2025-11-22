Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На Кинопоиске вышел дебютный фильм Анны Кузнецовой, выпускницы МШК, чья картина "Каникулы" в 2023 году получила Гран-при фестиваля "Маяк". На фоне авангардных и нарочито эпатажных работ других конкурсантов история поездки двух учительниц и школьного театра в Сочи выглядела удивительно простой — но именно в этой простоте и заключалась её сила. Критик Василий Степанов объясняет, почему "Каникулы" стали одним из самых точных и человечных фильмов о современной России.

Море вечером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Море вечером

Театр, который уезжает

Группа школьников едет в осенний Сочи на фестиваль "Россия. Театр. Дети". Руководят ими две взрослые женщины — завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и учительница театрального кружка Татьяна Викторовна (Дарья Савельева). Всё начинается с бытовой путаницы: в аэропорту в детском билете неправильно записан номер свидетельства о рождении. Но это только первая из череды несуразностей, сопровождающих труппу весь путь.

В Сочи героев ждут дешёвая гостиница без мест, репетиции в холле, придирчивое жюри и бюрократическая новость — кружок решено закрыть "в целях оптимизации расходов". Тем не менее героини не унывают: спектакль можно переименовать в "Земляничный нектар" и сыграть просто ради радости детей, без всяких призов.

Татьяна Викторовна, открытая и немного безбашенная, — противоположность сдержанной Марии Генриховны. Но именно между ними возникает подлинное взаимопонимание без громких заявлений и надрывных драм.

Две учительницы и один осенний курорт

Фильм неторопливо превращается из школьной комедии в тонкую историю женской солидарности. Героини пьют шампанское на галечном пляже, спорят о жизни, попадают на армянскую свадьбу и, кажется, впервые за долгое время чувствуют себя живыми.

На фоне — дети, занятые своими тревогами и вопросами: "Любит он меня или нет?", "Подруга ты мне или нет?" — и всё это без истерик и протестов. Их юность чиста и немного наивна, далека от западных сериалов вроде "Эйфории". Когда героиня-школьница иронично спрашивает руководительницу театра: "Эйфорию смотрели?" — понятно, что обе видели только адаптированную, "одобренную" версию.

Здесь нет подросткового секса, наркотиков и бунта — но есть тихая эмоциональная свобода, не менее важная.

Мягкий бунт и ностальгия

В "Каникулах" нет скандалов, сенсаций и нарочитого социального комментария.  Каждая сцена будто соткана из знакомых деталей: вечерний пляж, шампанское в пластиковых стаканах, разговоры о первой любви и о том, что нельзя говорить родителям "нет". Эти мелочи складываются в коллективный портрет России, застрявшей между прошлым и будущим.

"Пожалуй, именно эта укоренённость в моменте, горькое чувство общности и спровоцировали жюри "Маяка" дать фильму Гран-при", — цитирует Василия Степанова Кинопоиск.

Без морали и обвинений

Анна Кузнецова не осуждает и не восхваляет своих героинь. Она просто наблюдает за тем, как они ищут опору в мире, где привычные ориентиры теряют смысл. Даже бюрократическое жюри, отменяющее постановку школьников, показано не как враг, а как часть того же добродушно-абсурдного мира.

Фильм не стремится быть "социальным высказыванием", но им является. "Каникулы" — это хроника усталости, но без цинизма. Здесь есть место теплу, самоиронии и надежде.

Актуальное зеркало

Финальные сцены, где героини сидят на берегу и разговаривают о будущем, кажутся простыми, но именно в этой простоте — правда. "Каникулы" не пытаются исправить реальность; они фиксируют её. Это моментальный снимок эпохи, когда многое рушится, но люди продолжают искать в себе человечность.

Анна Кузнецова создала редкое для современного российского кино произведение — без громких лозунгов и избыточных эффектов, но с живыми персонажами, узнаваемыми ситуациями и светлой иронией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
