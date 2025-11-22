Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запекаем сёмгу целиком легко и просто по этому рецепту — кулинары
Инспектор ГАИ разъяснил, почему нельзя отвечать на вопросы о зарплате
Цены на кардамон взлетели на 70% — BBC News
Посев львиного зева в ноябре улучшает развитие рассады — сообщает Actualno
Люся Чеботина отказалась раскрыть имя своего возлюбленного
Вечерние перекусы с бананом и миндалём поддерживают сон — диетолог Хивернат
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона

Тайные комнаты души: эти девять фильмов разбирают человеческую психику до последнего винтика

Кинематограф исследует психику через разные жанры
5:46
Кино

Психоанализ давно перестал быть прерогативой кабинетов с кушеткой. Сегодня он активно живёт в кино — помогает героям разобраться с травмами, страхами и внутренними демонами. От классических триллеров до драм и комедий — перед вами девять ярких примеров того, как искусство умеет исследовать человеческую психику.

Внутренний мир человека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутренний мир человека

"Заворожённый" (1945)

Когда в институт психиатрии прибывает новый директор, доктор Эдвардс, никто не подозревает, что за безупречной внешностью скрывается чужая личность. Его коллега Констанс Питерсен влюбляется в него, но чем дольше они вместе, тем тревожнее становятся его поступки.

Альфред Хичкок соединил саспенс и психоанализ, заставив зрителя буквально нырнуть в подсознание героев. Гениальная сцена сна, поставленная Сальвадором Дали, стала одной из самых знаковых в истории кино, а сама картина популяризировала психотерапию задолго до того, как она вошла в мейнстрим.

"Сопрано" (1999—2007)

Мафиози Тони Сопрано управляет преступным бизнесом, но собственная семья рушится на глазах. Приступы паники заставляют его сделать немыслимое для криминального босса — пойти к психотерапевту.

Шедевр Дэвида Чейза не просто изменил телевидение, а ввёл в массовую культуру нового героя — человека, живущего на грани добра и зла. Сеансы у доктора Мелфи превращаются в арену, где Тони впервые позволяет себе быть уязвимым. Именно здесь мафиозный эпос превращается в честную историю о внутренней боли и попытках сохранить себя.

"Анализируй это" (1999)

Мафиозный босс Пол Витти переживает нервный срыв. Его подчинённые в панике: как вернуть "крёстного отца" к нормальной жизни? Единственный выход — психоанализ. Так в его судьбе появляется доктор Собол, невольно втянутый в мафиозные разборки.

Режиссёр Харольд Рэмис превращает мрачную тему в блестящую комедию. Роберт Де Ниро и Билли Кристал создают комедийный дуэт, где мафия и психотерапия неожиданно сочетаются в лёгкой, но тонкой сатире.

"Умница Уилл Хантинг" (1997)

Гениальный, но неустойчивый парень из рабочего квартала Бостона вынужден посещать психотерапевта после конфликта с полицией. В процессе сеансов он открывает не только свои способности, но и боль, которую всю жизнь прятал за агрессией.

Фильм Гаса Ван Сента стал одной из самых человечных историй 90-х. Молодые Мэтт Деймон и Бен Аффлек получили "Оскар" за сценарий, а Робин Уильямс — за роль мудрого и сострадательного психиатра. Лента доказывает: иногда достаточно одного искреннего разговора, чтобы изменить жизнь.

"Ганнибал" (2013—2015)

Агент ФБР Уилл Грэм ищет серийного убийцу, не подозревая, что его собственный консультант, доктор Ганнибал Лектер, и есть тот самый монстр.

Шоураннер Брайан Фуллер создал эстетический кошмар, где терапия превращается в поединок разума и безумия. Сериал завораживает красотой, наполненной психологическими играми и манипуляциями.

"Шоковый коридор" (1963)

Репортёр Джон Барретт проникает в психиатрическую клинику под видом пациента, чтобы раскрыть загадочное убийство. Однако пребывание среди больных постепенно стирает границы его собственного разума.

Режиссёр Сэмюэл Фуллер в начале 60-х сделал невозможное — рассказал о шизофрении и расизме в обществе, которое предпочитало об этом молчать. Его фильм — тревожное путешествие в бездну человеческой психики, вдохновившее десятки триллеров, включая "Остров проклятых".

"Терапия" (2023)

Психолог Джимми после смерти жены теряет интерес к жизни и решает "ломать систему": он начинает говорить пациентам правду, какой бы болезненной она ни была.

Создатели "Теда Лассо" снова нашли баланс между комедией и искренностью. В главной роли Джейсон Сигел, а компанию ему составляет Харрисон Форд, впервые снявшийся в сериале. Получилась история о горе, сострадании и том, что даже терапевты нуждаются в помощи.

"Калимба" (2024)

Российский проект, в котором психотерапия приобретает зловещие формы. Профессор Виктор Мещерский проводит эксперимент: запирает людей и их обидчиков в подвале, наблюдая, как страх и вина трансформируют психику.

"Калимба" — редкий для отечественного ТВ психологический триллер с европейским масштабом. Сильный сценарий, работа операторов и убедительная актёрская игра делают сериал достойным конкурентом западных аналогов.

"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

Преступник Рэндел Макмерфи оказывается в психбольнице, где сталкивается с тиранией медсестры Милдред Рэтчед. Его бунт против системы превращается в символ борьбы за человеческое достоинство.

Фильм Милоша Формана, основанный на романе Кена Кизи, — вечная притча о свободе, сопротивлении и цене индивидуальности. Джек Николсон здесь неподражаем, а финал до сих пор вызывает мурашки у каждого, кто верит в силу духа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Интервальное питание улучшает пищевую дисциплину — диетолог Игорь Смирнов.
Сейсморазведка выявила подземные холмы под Северным морем сообщил Мадс Хузе
Новосибирские заводы открыли маршруты для туристов — власти региона
Политолог раскритиковал голливудский фильм о Нюрнбергском процессе
Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP
Артишоки и брокколи признаны полезными продуктами для поддержки печени — brandin.cz
Шампиньоны в духовке: полезно, сытно и без лишних калорий — кулинары
Кинематограф исследует психику через разные жанры
Слоёная сборка делает хлеб-гармошку воздушным по данным кондитеров
Александру Васильеву грозит заочный арест из-за долгов ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.