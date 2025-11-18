Сэди Синк присоединится к актёрскому составу Мстителей: какую роль получит звезда Очень странных дел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сэди Синк снимется в фильме "Мстители: Секретные войны" – Deadline
Кино

Звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк появится в следующем фильме кинематографической вселенной Marvel. Об этом сообщил обозреватель Баз Бамигбойе в материале для Deadline.

Актриса Сэди Синк
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Актриса Сэди Синк

По данным журналиста, актриса присоединится к актёрскому составу блокбастера "Мстители: Секретные войны". Съёмки проекта запланированы на вторую половину 2026 года в Лондоне.

"Баз Бамигбойе точно знает, что актриса сыграет в следующих "Мстителях", — указывается в публикации.

Конкретная роль Синк в фильме пока не раскрывается.

Премьера "Мстителей: Секретные войны" состоится 17 декабря 2027 года. Ранее также появлялась информация о возможном участии актрисы в "Человеке-пауке-4".

По неподтверждённым данным, Синк может исполнить роль Гвен Стейси. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения от студии Marvel.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сэди Синк снимется в фильме "Мстители: Секретные войны" – Deadline
