Сэди Синк присоединится к актёрскому составу Мстителей: какую роль получит звезда Очень странных дел

Звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк появится в следующем фильме кинематографической вселенной Marvel. Об этом сообщил обозреватель Баз Бамигбойе в материале для Deadline.
По данным журналиста, актриса присоединится к актёрскому составу блокбастера "Мстители: Секретные войны". Съёмки проекта запланированы на вторую половину 2026 года в Лондоне.
"Баз Бамигбойе точно знает, что актриса сыграет в следующих "Мстителях", — указывается в публикации.
Конкретная роль Синк в фильме пока не раскрывается.
Премьера "Мстителей: Секретные войны" состоится 17 декабря 2027 года. Ранее также появлялась информация о возможном участии актрисы в "Человеке-пауке-4".
По неподтверждённым данным, Синк может исполнить роль Гвен Стейси. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения от студии Marvel.
