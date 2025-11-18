Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайные сборы: что скрывает студия про фильм Кристи со Сидни Суини

Фильм "Кристи" со Сидни Суини показал рекордно низкие сборы
1:07
Кино

Спортивная драма "Кристи" с участием Сидни Суини демонстрирует катастрофические кассовые результаты. При бюджете в 15 миллионов долларов картина собрала лишь 1,3 миллиона за первые выходные в американском прокате.

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Ситуация усугубилась на втором уикенде, когда студия Black Bear отказалась публиковать данные о сборах. Такое решение обычно свидетельствует о крайне низких показателях.

"Обычно это происходит для того, чтобы СМИ лишний раз не писали о крайне низких сборах ленты", — отмечают эксперты индустрии.

Подобная практика ранее использовалась крупными студиями, включая Warner Bros.

Лента рассказывает историю Кристи Мартин — первой женщины, подписавшей контракт с легендарным промоутером Доном Кингом. Кинокритики сравнивали проект с историей Рокки.

Мировая премьера фильма состоялась 7 ноября 2025 года. Текущие результаты делают "Кристи" одним из самых громких кассовых провалов сезона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
