Молодёжка без Пономарёва: фанаты негодуют, Илья Коробко раскрывает карты – что произошло на самом деле

Кино

Актёр Илья Коробко, исполнивший роль хоккеиста Пономарёва в сериале "Молодёжка", объяснил своё отсутствие в продолжении проекта. 

Илья Коробко с женой
Фото: instagram by личный аккаунт Ильи Коробко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Коробко с женой

По информации kp.ru, актёра приглашали в новый сезон "Молодёжка. Новая смена", но он принял решение не возвращаться к своей старой роли. Конкретные причины такого выбора не уточняются.

"Буду ли я в будущем? Время покажет!" — заявил Коробко, оставив возможность для возвращения в проект.

В ближайшее время актёра можно будет увидеть в фильме "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина. Картина выйдет в широкий прокат 20 ноября 2025 года.

Об отказе от продолжения съёмок в популярном сериале говорил и другой артист, Денис Никифоров, сыгравший роль тренера Сергея Макеева.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
