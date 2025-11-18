Молодёжка без Пономарёва: фанаты негодуют, Илья Коробко раскрывает карты – что произошло на самом деле

Актёр Илья Коробко, исполнивший роль хоккеиста Пономарёва в сериале "Молодёжка", объяснил своё отсутствие в продолжении проекта.
По информации kp.ru, актёра приглашали в новый сезон "Молодёжка. Новая смена", но он принял решение не возвращаться к своей старой роли. Конкретные причины такого выбора не уточняются.
"Буду ли я в будущем? Время покажет!" — заявил Коробко, оставив возможность для возвращения в проект.
В ближайшее время актёра можно будет увидеть в фильме "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина. Картина выйдет в широкий прокат 20 ноября 2025 года.
Об отказе от продолжения съёмок в популярном сериале говорил и другой артист, Денис Никифоров, сыгравший роль тренера Сергея Макеева.
