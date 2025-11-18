Зомби, петли времени и детективы: эти фильмы перевернули жанры, изменив кино навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Названы фильмы, изменившие кинематограф навсегда
Кино

Аналитики кинопорталов представили список картин, определивших развитие целых жанров. В подборку вошли фильмы, создавшие эталоны для подражания. Эти ленты не всегда были первыми в своём направлении, но именно они задали новые стандарты качества.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Эксперты отмечают, что "Мальтийский сокол" Джона Хьюстона стал образцом для нуара. Картина объединила ключевые элементы жанра — циничного детектива и роковую женщину.

"Мальтийский сокол" заслуживает признания за то, что уверенно вывел жанр в ночь, — пишет The Guardian.

Особое место в списке занимает "День сурка" Гарольда Рэмиса. Комедия с Биллом Мюрреем популяризировала формат временной петли в массовом кино. Этот приём теперь используется не только в комедиях, но и в фильмах ужасов и научной фантастике.

Современный кинематограф представляет картина "Всё везде и сразу". Работа стала эталоном для фильмов о мультивселенной. Лента доказала, что сложная концепция может быть удостоена высших кинонаград, собрав семь статуэток "Оскар".

Завершает список "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта. Лента успешно объединила комедийный жанр с зомби-хоррором, создав новый формат.

Аналитики подчёркивают, что все перечисленные фильмы продолжают влиять на новые поколения режиссёров.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
