Зомби, петли времени и детективы: эти фильмы перевернули жанры, изменив кино навсегда

Аналитики кинопорталов представили список картин, определивших развитие целых жанров. В подборку вошли фильмы, создавшие эталоны для подражания. Эти ленты не всегда были первыми в своём направлении, но именно они задали новые стандарты качества.
Эксперты отмечают, что "Мальтийский сокол" Джона Хьюстона стал образцом для нуара. Картина объединила ключевые элементы жанра — циничного детектива и роковую женщину.
"Мальтийский сокол" заслуживает признания за то, что уверенно вывел жанр в ночь, — пишет The Guardian.
Особое место в списке занимает "День сурка" Гарольда Рэмиса. Комедия с Биллом Мюрреем популяризировала формат временной петли в массовом кино. Этот приём теперь используется не только в комедиях, но и в фильмах ужасов и научной фантастике.
Современный кинематограф представляет картина "Всё везде и сразу". Работа стала эталоном для фильмов о мультивселенной. Лента доказала, что сложная концепция может быть удостоена высших кинонаград, собрав семь статуэток "Оскар".
Завершает список "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта. Лента успешно объединила комедийный жанр с зомби-хоррором, создав новый формат.
Аналитики подчёркивают, что все перечисленные фильмы продолжают влиять на новые поколения режиссёров.
