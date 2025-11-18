Личный кошмар Софьи Эрнст: как болезнь Альцгеймера повлияла на неё

Актриса Софья Эрнст на премьере фильма "Авиатор" в Москве рассказала о личных страхах, связанных с потерей памяти.
Исполняя роль в картине, где главный герой десятилетиями не может вспомнить прошлое, 37-летняя актриса призналась в тревоге перед болезнью Альцгеймера. Она поделилась личным опытом столкновения с этим заболеванием.
"Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким", — пояснила Эрнст для kp.ru.
Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста также ответила на вопрос о доступности театральных билетов. Она отметила, что не влияет на ценовую политику культурных учреждений.
Софья Эрнст добавила, что зарплата актёров в её театре не менялась на протяжении последних восьми лет. По её словам, этот факт не зависит от роста цен на билеты для зрителей.
