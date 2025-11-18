Личный кошмар Софьи Эрнст: как болезнь Альцгеймера повлияла на неё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Кино

Актриса Софья Эрнст на премьере фильма "Авиатор" в Москве рассказала о личных страхах, связанных с потерей памяти.

Софья Эрнст

Исполняя роль в картине, где главный герой десятилетиями не может вспомнить прошлое, 37-летняя актриса призналась в тревоге перед болезнью Альцгеймера. Она поделилась личным опытом столкновения с этим заболеванием.

"Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким", — пояснила Эрнст для kp.ru.

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста также ответила на вопрос о доступности театральных билетов. Она отметила, что не влияет на ценовую политику культурных учреждений.

Софья Эрнст добавила, что зарплата актёров в её театре не менялась на протяжении последних восьми лет. По её словам, этот факт не зависит от роста цен на билеты для зрителей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
