Звезда Сплетницы против российской актрисы: что Эд Вествик вытворял на площадке Тёмной игры

Полина Пушкарёва обвинила Эда Вествика в непрофессионализме

Кино

Российская актриса Полина Пушкарёва публично раскритиковала поведение звезды "Сплетницы" Эда Вествика на совместных съёмках. В TikTok-видео она рассказала о проблемах, возникших во время работы над триллером "Тёмная игра".

Фото: commons.wikimedia.org by Laviru Koruwakankanamge, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эд Вествик

Пушкарёва, выступившая в проекте продюсером и исполнительницей одной из ролей, отметила непрофессиональное отношение коллеги. По её словам, актёр отказался от репетиций, заявив, что ему это не нужно.

"Правило актёрской игры заключается в том, что нельзя прикасаться к другому актёру, особенно если это прикосновение вызывает дискомфорт, без предварительного согласия", — подчеркнула актриса.

Особые претензии касались продвижения фильма, в который Пушкарёва вложила 350 тысяч долларов. Она подготовила более 100 идей для соцсетей, но Вествик отклонил все варианты.

Триллер "Тёмная игра" вышел в декабре 2024 года и получил смешанные отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет всего 34% положительных оценок.