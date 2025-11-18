Звезда Сплетницы против российской актрисы: что Эд Вествик вытворял на площадке Тёмной игры

Российская актриса Полина Пушкарёва публично раскритиковала поведение звезды "Сплетницы" Эда Вествика на совместных съёмках. В TikTok-видео она рассказала о проблемах, возникших во время работы над триллером "Тёмная игра".
Пушкарёва, выступившая в проекте продюсером и исполнительницей одной из ролей, отметила непрофессиональное отношение коллеги. По её словам, актёр отказался от репетиций, заявив, что ему это не нужно.
"Правило актёрской игры заключается в том, что нельзя прикасаться к другому актёру, особенно если это прикосновение вызывает дискомфорт, без предварительного согласия", — подчеркнула актриса.
Особые претензии касались продвижения фильма, в который Пушкарёва вложила 350 тысяч долларов. Она подготовила более 100 идей для соцсетей, но Вествик отклонил все варианты.
Триллер "Тёмная игра" вышел в декабре 2024 года и получил смешанные отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет всего 34% положительных оценок.
