Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саша Савельева рассказала, что пережила послеродовую депрессию
Су-57 обладает высоким экспортным потенциалом — военный эксперт Дандыкин
Блогеры тайно разместили свою картину в зале с "Джокондой" в Лувре
Производители стройматериалов умоляют не отменять льготы на ж/д перевозки
Названы сорта томатов для салатов, засолки и хранения
Масло с витамином Е усиливает рост и пигмент ресниц
Малые глотки воды улучшают усвоение жидкости — диетологи установили
Устранение неприятных запахов в мусорном ведре: простые методы
Инсайдеры указали на риск ухода AMG R4 — источник Германии

Эль Фэннинг сожгла мосты: почему актриса стыдится фильма Кончаловского – такого позора не было в её карьере

Эль Фэннинг назвала фильм Кончаловского худшим в своей карьере
1:07
Кино

Голливудская актриса Эль Фэннинг в эфире подкаста "Off Menu" резко раскритиковала свою работу в фильме российского режиссёра. Она назвала картину Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король" худшей в своей фильмографии.

Андрей Кончаловский
Фото: commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Кончаловский

Фэннинг, сыгравшая в девятилетнем возрасте роль Мэри, заявила, что не понимает творческого замысла создателей. Актриса подчеркнула, что сама не смотрела окончательную версию фильма.

"У него 0% "свежести" на [сайте] Rotten Tomatoes. Это худший [фильм]. Не смотрите его. Я сама его не видела. Я была ребёнком. Я не имею к этому отношения!" — сказала Фэннинг.

Картина 2010 года также запомнилась участием Натана Лейна и Юлии Высоцкой.

Это не первый негативный отзыв о работе Кончаловского от зарубежных актёров. Ранее Эмили Блант называла режиссёра "ужасным и мерзким". По её словам, сотрудничество с ним оставило ощущение полного опустошения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Последние материалы
Эти продукты дают сердцу защиту каждый день: эффект сильнее, чем кажется
Меган Маркл столкнулась с обвинениями в краже платья
Запеканка из тостов сохраняет нежную текстуру после ночной выдержки — кулинары
Танцоры Булановой обвинили директора певицы в физическом насилии
Уход за собой признан ключевой причиной чистоплотности кошек — зоологи
О риске метанольных отравлений у туристов предупредили токсикологи
Эмир Кустурица захотел снять фильм об освобождении Курска
ДНК из Староселья связана с неандертальцами Алтая — археолог Эмили Пиготт
Основные причины запоров назвали гастроэнтерологи
Выявлен спрос на экстремальные туры и направления — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.