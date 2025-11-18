Эль Фэннинг сожгла мосты: почему актриса стыдится фильма Кончаловского – такого позора не было в её карьере

Эль Фэннинг назвала фильм Кончаловского худшим в своей карьере

Голливудская актриса Эль Фэннинг в эфире подкаста "Off Menu" резко раскритиковала свою работу в фильме российского режиссёра. Она назвала картину Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король" худшей в своей фильмографии.

Фото: commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Кончаловский

Фэннинг, сыгравшая в девятилетнем возрасте роль Мэри, заявила, что не понимает творческого замысла создателей. Актриса подчеркнула, что сама не смотрела окончательную версию фильма.

"У него 0% "свежести" на [сайте] Rotten Tomatoes. Это худший [фильм]. Не смотрите его. Я сама его не видела. Я была ребёнком. Я не имею к этому отношения!" — сказала Фэннинг.

Картина 2010 года также запомнилась участием Натана Лейна и Юлии Высоцкой.

Это не первый негативный отзыв о работе Кончаловского от зарубежных актёров. Ранее Эмили Блант называла режиссёра "ужасным и мерзким". По её словам, сотрудничество с ним оставило ощущение полного опустошения.