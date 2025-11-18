Кустурица выбрал эпизод для фильма об СВО: рассуждения сербского режиссёра

Эмир Кустурица захотел снять фильм об освобождении Курска

Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил о намерении снять художественный фильм о событиях специальной военной операции.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Режиссёра заинтересовал конкретный эпизод, связанный с действиями российских вооружённых сил. Он считает его наиболее показательным с точки зрения символики и военной стратегии.

"Есть такая идея [cнять фильм об СВО], а самая лучшая — о туннеле, через который освободили Курск. Думаю, что это самый лучший рассказ о том, что там случилось, если говорить на уровне символов и военных стратегий", — заявил Кустурица в интервью ТАСС.

Эта позиция контрастирует с мнением Никиты Михалкова. Российский режиссёр неоднократно заявлял, что считает подобные съёмки преждевременными и обвинял авторов в желании нажиться на теме.

Ранее Кустурица также анонсировал получение российского гражданства после завершения работы над фильмом "Последний срок" по повести Валентина Распутина.