Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил о намерении снять художественный фильм о событиях специальной военной операции.
Режиссёра заинтересовал конкретный эпизод, связанный с действиями российских вооружённых сил. Он считает его наиболее показательным с точки зрения символики и военной стратегии.
"Есть такая идея [cнять фильм об СВО], а самая лучшая — о туннеле, через который освободили Курск. Думаю, что это самый лучший рассказ о том, что там случилось, если говорить на уровне символов и военных стратегий", — заявил Кустурица в интервью ТАСС.
Эта позиция контрастирует с мнением Никиты Михалкова. Российский режиссёр неоднократно заявлял, что считает подобные съёмки преждевременными и обвинял авторов в желании нажиться на теме.
Ранее Кустурица также анонсировал получение российского гражданства после завершения работы над фильмом "Последний срок" по повести Валентина Распутина.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.