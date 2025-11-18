Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовый триумф: доходы Анны Пересильд растут как на дрожжах – Юлия Пересильд остаётся в тени

Анна Пересильд зарабатывает больше знаменитой матери
1:07
Кино

Доходы юной актрисы Анны Пересильд от съёмок в кино значительно превысили гонорары её знаменитой матери, артистки Юлии Пересильд.

Актриса Анна Пересильд
Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анна Пересильд

По данным "Вокруг ТВ", за роль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" юная актриса получила более двух миллионов рублей. Её заработок за рекламную публикацию в социальных сетях оценивается в 420 тысяч рублей.

"Даже Филипп Киркоров, известный своей любовью к ярким и запоминающимся образам, признаёт, что 16-летняя актриса является "очень дорогой", — передаёт издание.

Отец Анны, режиссёр Алексей Учитель, ранее высказывал опасения по поводу стремительного взлёта дочери. Он отмечал, что ему пришлось "вставать в очередь" для переговоров о совместной работе и беспокоился, что успех может "снести башку".

Сама Анна Пересильд в интервью утверждала, что чувствует себя взрослее и ответственнее после съёмок. Она говорила о том, что научилась готовить и вести самостоятельный быт.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
