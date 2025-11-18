Финансовый триумф: доходы Анны Пересильд растут как на дрожжах – Юлия Пересильд остаётся в тени

Доходы юной актрисы Анны Пересильд от съёмок в кино значительно превысили гонорары её знаменитой матери, артистки Юлии Пересильд.
По данным "Вокруг ТВ", за роль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" юная актриса получила более двух миллионов рублей. Её заработок за рекламную публикацию в социальных сетях оценивается в 420 тысяч рублей.
"Даже Филипп Киркоров, известный своей любовью к ярким и запоминающимся образам, признаёт, что 16-летняя актриса является "очень дорогой", — передаёт издание.
Отец Анны, режиссёр Алексей Учитель, ранее высказывал опасения по поводу стремительного взлёта дочери. Он отмечал, что ему пришлось "вставать в очередь" для переговоров о совместной работе и беспокоился, что успех может "снести башку".
Сама Анна Пересильд в интервью утверждала, что чувствует себя взрослее и ответственнее после съёмок. Она говорила о том, что научилась готовить и вести самостоятельный быт.
