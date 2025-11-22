Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки
Снижение температуры в Анталии с понедельника отметила Метеослужба Турции
Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов
Регулярный график сна ускоряет восстановление после нагрузок по данным тренеров

Четыре звезды штурмуют вершины стремительнее всех: новая волна актёров меняет лицо Голливуда

Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом премии "Эмми"
5:02
Кино

Всего несколько лет назад их имена мелькали где-то на вторых ролях, в независимых лентах и пилотах сериалов. Сегодня они претенденты на награды, лица больших премьер и будущие кумиры новой зрительской волны. Рэйчел Сеннотт, Доминик Сесса, Джастис Смит, Оуэн Купер и другие молодые актёры, которые, кажется, вот-вот повторят путь Сидни Суини или Джейкоба Элорди.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by DmitryRogozhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

Рэйчел Сеннотт — стендап-комик, ставшая кинодраматургом

Где видели: "Шалом, папик!" (2020), "Тела, тела, тела" (2022), "Кумир" (2023), "Неудачницы" (2023), "Шоу субботним вечером" (2024)

Сеннотт начинала как стендап-комик — и умение чувствовать ритм публики, остроту диалога и паузу она принесла в актёрскую профессию. Её прорыв случился с независимым хитом"Шалом, папик!" о студентке, случайно встретившей бывшего на поминках. С тех пор она балансирует между инди-драмеди и крупными проектами, включая слэшер "Тела, тела, тела" и сериал "Кумир" Сэма Левинсона.

В 2024 году Сеннотт вышла на новый уровень — HBO запустил её авторский сериал "Я люблю Лос-Анджелес", где она выступила как сценарист, режиссёр и шоураннер. Критики сравнивают проект с ранними работами Лины Данэм. А в 2026-м мы увидим её в мокьюментари The Moment вместе с Александром Скарсгардом и Кайли Дженнер — фильме о закулисье поп-индустрии, который обещает стать главным музыкальным экспериментом десятилетия.

Оуэн Купер — открытие, которое уже вошло в историю "Эмми"

Где видели:"Переходный возраст" (2025)

15-летний Оуэн Купер — феномен: всего один полноценный проект, и сразу премия "Эмми". Его сцена с психологом из третьего эпизода "Переходного возраста" стала вирусной — одним дублем он проживает целый спектр эмоций от злости до слёз.

Купер стал самым молодым лауреатом в номинации "Лучший актёр второго плана в мини-сериале" и доказал, что подростковое кино способно быть серьёзным. Следующая ступень — роль юного Хитклиффа в новой версии "Грозового перевала", где его партнёрами станут Марго Робби и Джейкоб Элорди. Экранизация обещает быть провокационной и уже вызывает споры у фанатов Бронте.

Доминик Сесса — ученик Пола Джаматти и новый голос A24

Где видели: "Оставленные" (2023)

Дебют Доминика Сесса в фильме Александра Пэйна стал для него судьбоносным. "Оставленные" получили пять номинаций на "Оскар", а Сесса — BAFTA-номинацию и восторженные рецензии критиков. Его сдержанная, тонкая актёрская работа убедила всех: перед нами новое поколение американской драмы.

Сейчас актёр снимается в "Иллюзии обмана 3" — продолжении триллера о фокусниках, где появятся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Айла Фишер. Но главное — предстоящий байопик "Тони" студии A24, посвящённый Энтони Бурдену. Режиссёр — Мэтт Джонсон ("Кто убил Blackberry"), а в партнёрах у Сесса — Антонио Бандерас. Для молодого актёра это шаг в большую лигу.

Джастис Смит — ветеран молодого Голливуда

Где видели: "Бумажные города" (2015), "Мир Юрского периода" (2019-2022), "Подземелья и драконы" (2023), "Я видел свечение телевизора" (2023)

Смит уже успел пройти и через блокбастеры, и через артхаус. После участия в "Бумажных городах" его звезда то поднималась, то падала — вплоть до номинации на "Золотую малину". Но всё изменилось в последние годы.

Фэнтези "Подземелья и драконы" показало его с комедийной стороны, а хоррор "Я видел свечение телевизора" — как глубокого драматического актёра. Критики назвали его роль "одной из лучших мужских работ в жанре ужасов последних лет".

Впереди — участие в "Иллюзии обмана 3". Это возвращение Смита в крупное студийное кино, и, судя по всему, в этот раз он полностью готов к масштабной славе.

Кто следующий?

Молодое поколение актёров — это уже не просто "надежды" Голливуда. Они взрослеют в эпоху, где границы между телевидением и кино размыты, а инди-драмы соседствуют с фэнтези-франшизами. Каждый из них — лицо новой волны, где важнее не имидж, а талант и умение говорить со зрителем на одном языке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Резкое похолодание в Европе названо ключевым последствием — Сабрина Спайх
Наука и техника
Резкое похолодание в Европе названо ключевым последствием — Сабрина Спайх
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет Сергей Милешкин Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Последние материалы
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки
Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры
Снижение температуры в Анталии с понедельника отметила Метеослужба Турции
Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.