Четыре звезды штурмуют вершины стремительнее всех: новая волна актёров меняет лицо Голливуда

Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом премии "Эмми"

5:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Всего несколько лет назад их имена мелькали где-то на вторых ролях, в независимых лентах и пилотах сериалов. Сегодня они претенденты на награды, лица больших премьер и будущие кумиры новой зрительской волны. Рэйчел Сеннотт, Доминик Сесса, Джастис Смит, Оуэн Купер и другие молодые актёры, которые, кажется, вот-вот повторят путь Сидни Суини или Джейкоба Элорди.

Фото: commons.wikimedia.org by DmitryRogozhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Рэйчел Сеннотт — стендап-комик, ставшая кинодраматургом

Где видели: "Шалом, папик!" (2020), "Тела, тела, тела" (2022), "Кумир" (2023), "Неудачницы" (2023), "Шоу субботним вечером" (2024)

Сеннотт начинала как стендап-комик — и умение чувствовать ритм публики, остроту диалога и паузу она принесла в актёрскую профессию. Её прорыв случился с независимым хитом"Шалом, папик!" о студентке, случайно встретившей бывшего на поминках. С тех пор она балансирует между инди-драмеди и крупными проектами, включая слэшер "Тела, тела, тела" и сериал "Кумир" Сэма Левинсона.

В 2024 году Сеннотт вышла на новый уровень — HBO запустил её авторский сериал "Я люблю Лос-Анджелес", где она выступила как сценарист, режиссёр и шоураннер. Критики сравнивают проект с ранними работами Лины Данэм. А в 2026-м мы увидим её в мокьюментари The Moment вместе с Александром Скарсгардом и Кайли Дженнер — фильме о закулисье поп-индустрии, который обещает стать главным музыкальным экспериментом десятилетия.

Оуэн Купер — открытие, которое уже вошло в историю "Эмми"

Где видели:"Переходный возраст" (2025)

15-летний Оуэн Купер — феномен: всего один полноценный проект, и сразу премия "Эмми". Его сцена с психологом из третьего эпизода "Переходного возраста" стала вирусной — одним дублем он проживает целый спектр эмоций от злости до слёз.

Купер стал самым молодым лауреатом в номинации "Лучший актёр второго плана в мини-сериале" и доказал, что подростковое кино способно быть серьёзным. Следующая ступень — роль юного Хитклиффа в новой версии "Грозового перевала", где его партнёрами станут Марго Робби и Джейкоб Элорди. Экранизация обещает быть провокационной и уже вызывает споры у фанатов Бронте.

Доминик Сесса — ученик Пола Джаматти и новый голос A24

Где видели: "Оставленные" (2023)

Дебют Доминика Сесса в фильме Александра Пэйна стал для него судьбоносным. "Оставленные" получили пять номинаций на "Оскар", а Сесса — BAFTA-номинацию и восторженные рецензии критиков. Его сдержанная, тонкая актёрская работа убедила всех: перед нами новое поколение американской драмы.

Сейчас актёр снимается в "Иллюзии обмана 3" — продолжении триллера о фокусниках, где появятся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Айла Фишер. Но главное — предстоящий байопик "Тони" студии A24, посвящённый Энтони Бурдену. Режиссёр — Мэтт Джонсон ("Кто убил Blackberry"), а в партнёрах у Сесса — Антонио Бандерас. Для молодого актёра это шаг в большую лигу.

Джастис Смит — ветеран молодого Голливуда

Где видели: "Бумажные города" (2015), "Мир Юрского периода" (2019-2022), "Подземелья и драконы" (2023), "Я видел свечение телевизора" (2023)

Смит уже успел пройти и через блокбастеры, и через артхаус. После участия в "Бумажных городах" его звезда то поднималась, то падала — вплоть до номинации на "Золотую малину". Но всё изменилось в последние годы.

Фэнтези "Подземелья и драконы" показало его с комедийной стороны, а хоррор "Я видел свечение телевизора" — как глубокого драматического актёра. Критики назвали его роль "одной из лучших мужских работ в жанре ужасов последних лет".

Впереди — участие в "Иллюзии обмана 3". Это возвращение Смита в крупное студийное кино, и, судя по всему, в этот раз он полностью готов к масштабной славе.

Кто следующий?

Молодое поколение актёров — это уже не просто "надежды" Голливуда. Они взрослеют в эпоху, где границы между телевидением и кино размыты, а инди-драмы соседствуют с фэнтези-франшизами. Каждый из них — лицо новой волны, где важнее не имидж, а талант и умение говорить со зрителем на одном языке.