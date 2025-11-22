Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спектр CR3 показал отсутствие металлов в звёздах по данным Университета Цинхуа
Вишня-июнь достигает около шести метров в зрелости
Зефирные пуховики стали модой зимы 2025 — 2026 — эксперт моды Наталия Булдакова
Хаски и маламут различаются по весу и силе — Kodami
Ущерб от незаконного сброса отходов в Британии достиг 1 млрд фунтов — палата лордов
Рост интереса к Мамисону отметили эксперты по туризму
Сливочно-рыбная начинка усиливает вкус профитролей
Дети могут ездить в поезде одни примерно с 10 лет по данным перевозчиков
Всего 15 минут подготовки меняют качество тренировки — Роджер Локридж

Об этом редко говорят: Рязанов назвал фильм Жестокий романс из-за одной исторической детали

Жанр жестокого романса вдохновил Рязанова на название фильма
Кино

Иногда в самых знакомых вещах скрывается смысл, который мы упускаем, просто потому что никогда не задавались вопросом — а почему именно так? Один из таких примеров — знаменитая драма Эльдара Рязанова по мотивам "Бесприданницы" Александра Островского. Казалось бы, название можно было оставить прежним, как у пьесы, но режиссёр пошёл другим путём. Почему — разберёмся.

Жестокий романс
Фото: mos.ru by Igor Gnevashev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жестокий романс

Не "Бесприданница", а что-то новое

Когда Рязанов начал работать над экранизацией, "Бесприданниц" в отечественном кино уже было предостаточно. Сначала — немой фильм 1912 года, затем версия 1936 года, потом ещё одна — 1974-го. Делать четвёртую с тем же названием он не видел смысла. Режиссёр хотел подчеркнуть, что снимает не театральную постановку, а авторское прочтение — с другой оптикой, другим эмоциональным фокусом и более живым дыханием.

Поэтому он искал название, которое отразило бы дух истории, а не просто обозначало сюжет.

Что такое "жестокий романс"

Многие зрители думают, что фильм назван так из-за песен, звучащих в нём, — якобы потому, что Лариса исполняет романсы. На самом деле всё гораздо глубже.

Жестокий романс — это музыкальный жанр, существовавший в XIX — начале XX века. Он родился из цыганского романса, но был менее изысканным и куда более эмоциональным. Это песни о любви, страданиях и трагедиях, в которых неизменно присутствует драма, предательство, гибель или вечная разлука.

Достаточно вспомнить "Мурку", "На Муромской дорожке", "Судили девушку одну", "Раскинулось море широко" — это всё классические примеры.

Эти песни не имели отношения к "высокому искусству", но выражали народное чувство — искреннее, оголённое, до слёз. Их пели под гитару или баян, чаще всего на застольях, а в начале XX века — и в ресторанах.

"Бесприданница" как романc в прозе

Если внимательно присмотреться, пьеса Островского — это и есть жестокий романс, только рассказанный словами, а не спетый.

Всё сходится:

  • есть несчастная любовь (Лариса и Паратов),

  • есть страдания и обман,

  • есть ревность,

  • и, наконец, трагическая развязка.

То есть в основе — тот же сюжетный архетип, что и у старинных купеческих песен: "она любила — а он предал".

Рязанов, человек с феноменальным чувством драматургии, это прекрасно понимал, поэтому и выбрал название, в котором музыкальный термин превращается в метафору человеческой судьбы.

Культурный контекст

Жанр "жестокого романса" был невероятно популярен в народе, но долгое время считался "низким". Его слушали в трактирах, рабочих слободках, на посиделках. Образованные круги, напротив, относились к нему с пренебрежением: мол, сентиментальная пошлость, пережиток прошлого.

После революции подобные песни и вовсе попали под негласный запрет: они не соответствовали идеалам "нового советского человека". Любовная тоска и личная драма плохо сочетались с лозунгами о "светлом будущем".

Поэтому само название — "Жестокий романс" — звучало провокационно. Рязанов как бы воскрешал забытый пласт культуры, возвращал ему значение, показывал, что в этих песнях — настоящие чувства, не пафос, а боль.

Почему это важно

Назвав фильм "Жестокий романс", Рязанов сделал сразу несколько вещей:

  1. Отделил свою работу от многочисленных "Бесприданниц".

  2. Подчеркнул трагическую мелодичность истории — не просто драма, а романс судьбы.

  3. Связал сюжет с культурным кодом: с русской традицией петь о любви, которая губит.

Ведь сама Лариса — это и есть героиня из такого романса: искренняя, чистая, доверчивая, но обречённая на страдание.

И символ, и горькая ирония

Название можно читать и с иронией: ведь в фильме нет ничего "романтичного" в привычном смысле слова. Любовь здесь — разрушительная сила, которая ломает жизни. Это романс без любви, только с болью.

Потому "Жестокий романс" — не просто красивая метафора. Это формула всей истории, в которой чувства становятся причиной гибели.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Наука и техника
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Последние материалы
После 20 тысяч км JAC JS6 сохранил блеск кузова- издание За рулём
Разница цен между новостройками и вторичкой достигла 80% — аналитики рынка
Лановой и Купченко оставались вместе почти полвека
Струя воды сверху вниз уменьшает ломкость волос — сообщает Malatec
Мягкие игрушки поддерживают охотничье моделирование у кошек — Kodami
MMS обнаружила магнитный переключатель внутри магнитосферы — Earth
Лучшие предшественники чеснока — бобовые и сидераты
Овощная база Оливье идеально сочетается с рыбой
Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской загорелся ночью- сообщает канал Mash
Жиры, салфетки и гигиенические изделия приводят к блокировке труб — сантехник Келлер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.