Фэнтези отказывается от штампов: эти пять фильмов доказывают, что чудеса — не только про мечи

Пять редких фэнтези-фильмов получили высокие оценки зрителей
4:17
Кино

Когда речь заходит о фэнтези, в голове сразу всплывают образы Средиземья, кольца Всевластья и битвы за Гондор. Но жанр этим не ограничивается. Помимо Питера Джексона, есть десятки авторов, которые по-своему осмыслили магию, приключения и мифы — иногда мягче, глубже и человечнее. Ниже — пять фильмов, которые не прогремели на весь мир, но способны удивить даже искушённого зрителя.

Дракон охраняет золото
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дракон охраняет золото

"Звёздная пыль" (2007)

Кинопоиск: 7,7

Экранизация одноимённого романа Нила Геймана, снятая Мэттью Воном, умудряется сочетать в себе сказку, приключение и романтическую комедию. Всё начинается в английском Застенье, где юноша Тристан обещает девушке принести упавшую звезду — и обнаруживает, что звезда вовсе не камень, а девушка по имени Ивейн.

В соседнем мире принцы убивают друг друга ради трона, ведьмы крадут молодость, а магия живёт по строгим правилам. Фильм наполнен духом авантюр и при этом остаётся очень тёплым — не из-за волшебства, а из-за человечности героев.

"Полёт драконов" (1982)

Кинопоиск: 8,0

На первый взгляд — детский мультфильм о магии, на деле — глубокая философская притча о том, как мир теряет чудо, уступая место логике и науке. Волшебники делятся на тех, кто хочет сохранить магию, и тех, кто готов уничтожить её ради власти.

В детстве этот фильм — просто приключение, во взрослом возрасте — размышление о взрослении, вере и том, как легко потерять связь с чудом. "Полёт драконов" — история, которая становится мудрее с каждым просмотром.

"Бесконечная история" (1984)

Кинопоиск: 7,9

Классика 80-х, где мальчик по имени Бастиан открывает старинную книгу и вместе с ней — целый мир под названием Фантазия. На страницах книги живут гигантские черви, Дракон Удачи и мальчик-воин Атрейю, который сражается с разрушительной силой — Ничто.

Фильм учит простому, но вечному: фантазия — не побег от жизни, а способ её осмыслить. Он трогает искренностью и заставляет вспомнить, почему мечты — это не слабость, а опора.

"Сердце дракона" (1996)

Кинопоиск: 7,7

Средневековая притча о рыцарстве, чести и утраченной вере. Рыцарь Боуэн спасает жизнь принцу, дав ему часть сердца дракона — но доброе волшебство оборачивается проклятием: принц становится жестоким тираном.

Фильм превращается в притчу о прощении и верности: рыцарь и дракон (озвученный Шоном Коннери) вынуждены объединиться, чтобы вернуть миру справедливость. За эффектными сценами скрывается настоящая драма — о человеческом выборе и о том, что честь дороже жизни.

"Лабиринт Фавна" (2006)

Кинопоиск: 7,6

Готическая сказка Гильермо дель Торо, где реальность и миф переплетаются до неразличимости. В послевоенной Испании девочка Офелия сталкивается с ужасами мира взрослых и находит убежище в фантастическом лабиринте, полном опасностей и загадок.

Фильм одновременно жестокий и поэтичный, где чудовища из сказки оказываются не страшнее людей. Это не просто фэнтези — это аллегория, где каждая сцена говорит о свободе, боли и вере в чудо даже тогда, когда весь мир рушится.

Почему стоит посмотреть

Если "Властелин колец" — это гимн героизму и масштабу, то эти пять фильмов — напоминание, что фэнтези может быть разным:

  • уютным, как "Звёздная пыль";

  • философским, как "Полёт драконов";

  • терапевтическим, как "Бесконечная история";

  • человечным, как "Сердце дракона";

  • мрачным и поэтичным, как "Лабиринт Фавна".

Каждый из них говорит не о магии, а о нас самих — о страхах, вере, храбрости и умении мечтать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
