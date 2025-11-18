Безруков рассказал о встрече с прошлым: найденные во время съёмок артефакты потрясли всю команду

Безруков и Кологривый нашли на съёмках артефакты времён ВОВ

Актёр Сергей Безруков рассказал, что во время съёмок фильма "Август" вместе с коллегой Никитой Кологривым они нашли в земле настоящие артефакты времён Великой Отечественной войны. Как оказалось, площадка картины располагалась на месте бывшей линии обороны — там, где когда-то шли ожесточённые бои.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Безруков 2021

Земля, хранящая память

Во время съёмок триллера в Карелии актёры буквально столкнулись с прошлым. Земля под ногами оказалась пропитана историей: среди песка и мха находились пуговицы, обрывки военной формы, подошвы от сапог, крупнокалиберные гильзы и патроны. По словам Безрукова, ощущение было поистине мистическим — словно время открыло портал в 1940-е.

На съёмочной площадке работали также поисковики и специалисты по реквизиту, которые помогали аккуратно извлекать находки и фиксировать их.

Настоящая история сильнее декораций

Как сообщает karelinform.ru, актёр признался, что работа на такой локации оказала сильное эмоциональное воздействие. Атмосфера была настолько насыщенной, что актёрам не требовалось входить в роль — прошлое само словно оживало вокруг.

Реальные следы войны не только усиливают впечатление, но и наполняют съёмочный процесс особым смыслом. В эти моменты приходит осознание, насколько хрупок мир и насколько важно помнить цену победы.

Картина о долге и мужестве

Фильм "Август", вышедший в прокат 25 сентября, основан на знаменитом романе Владимира Богомолова "Момент истины". В центре сюжета — трое сотрудников контрразведки СМЕРШ, которым поручено найти и обезвредить фашистских агентов, скрывающихся в лесах Западной Белоруссии.

Безруков исполнил одну из главных ролей, а Никита Кологривый стал его напарником по экрану. Режиссёры картины стремились добиться максимальной исторической достоверности — отсюда и выбор реальных локаций, и внимание к мельчайшим деталям. Всё это добавило фильму подлинности и помогло актёрам почувствовать дыхание той эпохи.

Когда искусство соприкасается с реальностью

Такие находки на съёмках не только вдохновляют артистов, но и напоминают зрителям: война — не просто сюжет, а часть живой памяти. Для Безрукова участие в подобных проектах — это всегда миссия, а не просто работа.

Картина "Август" стала не просто художественным фильмом, а своеобразным мостом между прошлым и настоящим. И, возможно, именно благодаря таким находкам зрители почувствуют её не как выдумку, а как живое дыхание истории.