Роковую блондинку можно забыть: в этой забытой комедии Светличная и Высоцкий не похожи на самих себя

Высоцкий снимался со Светличной в фильме "Стряпуха"
4:18
Кино

Год назад не стало Светланы Светличной, и при её имени у большинства зрителей до сих пор всплывает роковая блондинка из легендарной комедии "Бриллиантовая рука". Но у этой актрисы было гораздо больше граней — и одна из самых удивительных проявилась в фильме "Стряпуха" Эдмонда Кеосаяна. Эта лирическая комедия 1965 года — тот редкий пример, когда Светличная предстала перед зрителями не в образе соблазнительницы, а в роли простой, искренней, трудолюбивой девушки.

Светлана Светличная
Фото: commons.wikimedia.org by Gerarus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Светлана Светличная

Кубанская история о любви и тепле

Действие картины разворачивается в солнечной кубанской станице, где жизнь течёт неспешно, а счастье измеряется не деньгами, а теплом человеческих отношений. Главная героиня — повариха Павлина, роль которой исполнила Светличная. Её героиня далека от привычного гламура: простое платье, тёмные волосы, искренняя улыбка и открытая душа.

В этой роли актриса буквально растворилась, живя жизнью своей героини. Известно, что во время съёмок она действительно готовила для всей съёмочной группы, что помогло вжиться в атмосферу картины. Её Павлина — земная, настоящая, живая, и в этом вся сила Светличной как актрисы.

Владимир Высоцкий — неожиданный партнёр

Не меньший интерес вызывает и партнёр Светличной по фильму — Владимир Высоцкий. В "Стряпухе" он предстаёт в образе тракториста Андрея, и это, пожалуй, одна из самых необычных его ролей. Для фильма барда даже перекрасили в блондина — смелое решение для того времени.

Их дуэт на экране получился удивительно гармоничным. Режиссёр Эдмонд Кеосаян, человек редкого киноромантизма, поймал в кадре живое ощущение юности и настоящего чувства.

Однако за кулисами всё было не так просто. По воспоминаниям коллег, творческие привычки Высоцкого порой сбивали график, а его свободный нрав требовал терпения и мудрости со стороны режиссёра. Тем не менее результат превзошёл ожидания — получилась история, в которой чувствуется жизнь.

Тёплое кино без глянца и позы

"Стряпуха" — это фильм без претензий на эффектность. Здесь нет громких конфликтов и блеска столичных декораций. Зато есть солнце, поле, река, молодость и то самое ощущение, когда всё впереди.

Кеосаян снял историю не про страсти, а про доброту, доверие и естественность. Эта картина пахнет сеном и домашним хлебом, и именно в этом — её очарование. Светличная в "Стряпухе" — не икона красоты, а воплощение женственности, мягкости и внутренней силы.

Светличная до "роковой женщины"

Интересно, что "Стряпуха" вышла за три года до "Бриллиантовой руки". Именно здесь можно увидеть другую Светличную — свободную от амплуа, не боящуюся быть естественной и простой. Этот фильм показывает, насколько разнообразным был её талант.

Позже она покорит экран своими дерзкими и темпераментными героинями, но именно в этой роли виден её истинный дар — умение играть сердцем, а не образом.

Почему стоит пересмотреть фильм сегодня

С годами "Стряпуха" стала одной из тех лент, что дарят зрителю ощущение покоя и тепла. На "Кинопоиске" у фильма — почти сорок тысяч оценок и высокий рейтинг 7.7. Для комедии шестидесятых это знак настоящей народной любви.

Это кино, к которому хочется возвращаться — не ради сюжетных поворотов, а ради атмосферы. Оно напоминает, что простота, искренность и доброта никогда не выходят из моды.

В памяти зрителей Светлана Светличная навсегда останется женщиной с огненной улыбкой и сильным характером, но "Стряпуха" — тот редкий фильм, где мы видим её настоящей, живой, без тени гламура и пафоса. И, пожалуй, именно такой её стоит помнить — не только как символ эпохи, но и как актрису с огромным сердцем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
