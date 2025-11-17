99-летний Дик Ван Дайк: как этот актёр до сих пор сохраняет активность

99-летний Дик Ван Дайк рассказал о ежедневных тренировках

Легендарный голливудский актёр Дик Ван Дайк продолжает вести активный образ жизни в преддверии своего 100-летия. В интервью The Times он рассказал о ежедневных тренировках, ставших неотъемлемой частью его распорядка.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дик Ван Дайк

Артист признался, что с возрастом столкнулся с неизбежными физическими изменениями. Они проявляются в проблемах с координацией и передвижением.

"Во время еды я всё роняю. Моя жена просит надеть чистую рубашку, а я отвечаю: "Снова в горошек!"", — поделился актёр подробностями быта.

Регулярные занятия в зале помогают Ван Дайку поддерживать тонус. Он отметил, что даже кратковременный пропуск тренировок сразу ощущается как скованность во всём теле.

Свою мотивацию артист поддерживает системой небольших поощрений. После каждой успешной тренировки он позволяет себе любимый смузи или чашку кофе.