Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная икра и алкоголь подорожают на 15% — советы эксперта
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Система HD 98800 с четырьмя звёздами раскрыла два пояса пыли — сообщила Фурлан
Посев сидератов восстанавливает структуру почвы
Кортизол выходит из-под контроля: признаки, которые нельзя игнорировать
Встряхивание яйца в стакане ускоряет снятие скорлупы
Пересчет отпусков без выходных нецелесообразен — депутат Бессараб
Женатые мужчины в три раза чаще страдают ожирением — исследователи
Планктон производит до половины кислорода на планете

99-летний Дик Ван Дайк: как этот актёр до сих пор сохраняет активность

99-летний Дик Ван Дайк рассказал о ежедневных тренировках
0:59
Кино

Легендарный голливудский актёр Дик Ван Дайк продолжает вести активный образ жизни в преддверии своего 100-летия. В интервью The Times он рассказал о ежедневных тренировках, ставших неотъемлемой частью его распорядка.

Дик Ван Дайк
Фото: flickr by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дик Ван Дайк

Артист признался, что с возрастом столкнулся с неизбежными физическими изменениями. Они проявляются в проблемах с координацией и передвижением.

"Во время еды я всё роняю. Моя жена просит надеть чистую рубашку, а я отвечаю: "Снова в горошек!"", — поделился актёр подробностями быта.

Регулярные занятия в зале помогают Ван Дайку поддерживать тонус. Он отметил, что даже кратковременный пропуск тренировок сразу ощущается как скованность во всём теле.

Свою мотивацию артист поддерживает системой небольших поощрений. После каждой успешной тренировки он позволяет себе любимый смузи или чашку кофе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Домашние животные
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Приложения облегчают оплату поездок по Китаю
Переход на новую систему образования не изменит выбор абитуриентов — Деревягин
Бундесвер анонсировал войну с РФ в 2028-2029 годах
Хоккейный клуб Салават Юлаев погасил спор с девелопером мировым соглашением
99-летний Дик Ван Дайк рассказал о ежедневных тренировках
Ученые нашли связь мощных землетрясений и магнитных супербурь
Дарья Златопольская призналась в сожалении к Павлу Прилучному
Смесь соды, уксуса и моющего средства эффективно очищает полотенца
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times
Коричневый лайнер заменил чёрный в дневном макияже после 40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.