После стольких лет: Том Круз наконец получил свой заслуженный Оскар – что он сказал

Том Круз получил почётный "Оскар" за вклад в кинематограф
1:24
Кино

Голливудский актёр и продюсер Том Круз удостоен почётной премии "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Награду вручили за преданность сообществу кинематографистов и популяризацию кинотеатрального опыта.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Церемония вручения прошла с участием режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Мексиканский кинематографист лично преподнёс Крузу статуэтку. В настоящее время Иньярриту работает над новым проектом с участием актёра.

"Неважно, откуда мы родом, в кинотеатре мы смеёмся вместе, вместе переживаем и вместе надеемся. Именно в этом сила искусства. Создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, кто я есть", — заявил Том Круз со сцены, обращаясь к залу.

Как пишет Variety, актёр также поделился личными воспоминаниями о первом знакомстве с кино. Он описал луч проектора в тёмном зале, который пробудил в нём детское воображение. Это ощущение определило его дальнейший жизненный путь и желание исследовать мир.

Премия за выдающиеся заслуги вручается Академией на протяжении 80 лет. Она присуждается за достижения, выходящие за рамки стандартных номинаций. В прошлом году лауреатом стал композитор и продюсер Куинси Джонс.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
