Не просто слэшер: как Крик изменил правила игры в хоррорах навсегда

Режиссёр "Крика" Уэс Крейвен определил развитие жанра ужасов
1:47
Кино

Классика хорроров "Крик" Уэса Крейвена продолжает определять развитие жанра спустя 29 лет после премьеры.

хоррор
Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain
хоррор

Фильм не просто возродил угасший интерес к слэшерам, но и внёс в них интеллектуальный мета-комментарий. Его влияние ощущается в современных хоррорах, балансирующих между самоиронией и подлинным страхом.

Кардинальным изменением стал уход от шаблонности в сторону анализа жанровых клише. Создатели сделали главными героями персонажей, которые сами хорошо знакомы с правилами выживания в хоррорах. Это решение перевернуло восприятие картины и заставило зрителей критически взглянуть на привычные форматы.

"Уэс Крейвен блестяще использовал популярность слэшеров, чтобы говорить с аудиторией на её языке. Его фильм одновременно и следует канонам, и остроумно их разбирает, задавая неудобные вопросы о природе насилия в медиа", — отмечает кинокритик Дэвид Симс в материале издания The Atlantic.

Знаменитая фраза "Какой твой любимый фильм ужасов?" стала ключевой для всей франшизы. Она символизирует глубокую связь между экранным насилием и его потребителем. Крейвен предвосхитил дискуссии о влиянии поп-культуры, которые стали особенно актуальными в XXI веке.

Последующие сиквелы, включая недавние релизы, продолжают эту традицию. Они адаптируют первоначальную концепцию под новые реалии, доказывая её универсальность. "Крик" заложил основу для жанровой эволюции, демонстрируя, что интеллектуальный подход и уважение к зрителю не менее важны, чем эффектные сцены с убийствами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
