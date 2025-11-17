Голливудский актёр Ричард Гир поделился принципами воспитания, которые он передаёт своим детям. Основой для них стало буддийское учение, которому он следует более 45 лет.
76-летний артист усвоил этот подход после знакомства с Далай-ламой. С тех пор он обрёл внутренний покой и старается делиться мудростью с подрастающим поколением.
"Надо показывать доброту. Это лучшее, что можно сделать", — заверил Гир в беседе с изданием People.
Он уточнил, что важнейший урок касается отношения к самым маленьким существам. Актёр процитировал совет своего наставника: "Научите их быть добрыми к насекомым, о которых люди обычно не очень хорошо отзываются".
При этом Гир никогда не навязывал свои взгляды детям. Его старший сын Гомер, как отметил актёр, самостоятельно пришёл к практике медитации. Этот естественный путь познания стал для семьи главным.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.