Ричард Гир раскрыл главный принцип воспитания: к нему пришёл после 45 лет практики

Ричард Гир учит детей уважению к насекомым

Кино

Голливудский актёр Ричард Гир поделился принципами воспитания, которые он передаёт своим детям. Основой для них стало буддийское учение, которому он следует более 45 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ричард Гир

76-летний артист усвоил этот подход после знакомства с Далай-ламой. С тех пор он обрёл внутренний покой и старается делиться мудростью с подрастающим поколением.

"Надо показывать доброту. Это лучшее, что можно сделать", — заверил Гир в беседе с изданием People.

Он уточнил, что важнейший урок касается отношения к самым маленьким существам. Актёр процитировал совет своего наставника: "Научите их быть добрыми к насекомым, о которых люди обычно не очень хорошо отзываются".

При этом Гир никогда не навязывал свои взгляды детям. Его старший сын Гомер, как отметил актёр, самостоятельно пришёл к практике медитации. Этот естественный путь познания стал для семьи главным.