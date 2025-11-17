Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механика не даёт включить R на скорости — инженеры
Какие пряные травы подходят для выращивания в квартире: данные агрономов
Сотрудничество с Россией станет роковым для стран — президент США Трамп
Натуральная маска стимулирует выработку коллагена и эластина
Выбор оптимального времи для тренировок с учётом биоритмов — исследователи
Стресс отступает, если добавить в рацион эту простую категорию продуктов
Высокая температура и пар в первые 20 минут улучшают структуру хлеба — пекари
Комплекс пирамид Дахшура относится к XII династии
Убийце родственниц Прохора Шаляпина удалось избежать наказания

Ричард Гир раскрыл главный принцип воспитания: к нему пришёл после 45 лет практики

Ричард Гир учит детей уважению к насекомым
1:03
Кино

Голливудский актёр Ричард Гир поделился принципами воспитания, которые он передаёт своим детям. Основой для них стало буддийское учение, которому он следует более 45 лет.

Ричард Гир
Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ричард Гир

76-летний артист усвоил этот подход после знакомства с Далай-ламой. С тех пор он обрёл внутренний покой и старается делиться мудростью с подрастающим поколением.

"Надо показывать доброту. Это лучшее, что можно сделать", — заверил Гир в беседе с изданием People.

Он уточнил, что важнейший урок касается отношения к самым маленьким существам. Актёр процитировал совет своего наставника: "Научите их быть добрыми к насекомым, о которых люди обычно не очень хорошо отзываются".

При этом Гир никогда не навязывал свои взгляды детям. Его старший сын Гомер, как отметил актёр, самостоятельно пришёл к практике медитации. Этот естественный путь познания стал для семьи главным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Домашние животные
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Наука и техника
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Последние материалы
Фиолетовый шампунь предотвращает желтизну седых волос — парикмахеры
Ричард Гир учит детей уважению к насекомым
Оскар Кучера защитил Дмитрия Диброва после скандала
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Джефферсония стабильно держит декоративность весь сезон
Дмитрий Дибров оправдался за конфуз с расстёгнутой ширинкой
Похудение через спорт не всегда эффективно — эксперты по питанию
Историки: колбаса заменила дорогое мясо в салатах в СССР
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.