Американский актёр Тимоти Шаламе публично назвал Адама Сэндлера одним из величайших актёров современности. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на их совместный паблик-ток в Лос-Анджелесе.
Мероприятие под названием "Сэндлер х Шаламе" прошло в стенах одной из местных школ. Разговор был посвящён кинематографу и актёрскому мастерству.
Шаламе отдельно выделил драматическую работу Сэндлера в фильме 2002 года "Любовь, сбивающая с ног".
"Я знаю, что дело не в наградах, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших актёров всех времён", — привело издание слова Шаламе.
В ответной речи Адам Сэндлер также высоко оценил творчество молодого коллеги. Он отметил его значительный вклад в киноискусство и выразил уверенность в его будущих успехах.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.