Сенсация в Голливуде: Тимоти Шаламе назвал имя величайшего актёра современности

Тимоти Шаламе назвал Адама Сэндлера лучшим актёром
Кино

Американский актёр Тимоти Шаламе публично назвал Адама Сэндлера одним из величайших актёров современности. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на их совместный паблик-ток в Лос-Анджелесе.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тимоти Шаламе

Мероприятие под названием "Сэндлер х Шаламе" прошло в стенах одной из местных школ. Разговор был посвящён кинематографу и актёрскому мастерству.

Шаламе отдельно выделил драматическую работу Сэндлера в фильме 2002 года "Любовь, сбивающая с ног".

"Я знаю, что дело не в наградах, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших актёров всех времён", — привело издание слова Шаламе.

В ответной речи Адам Сэндлер также высоко оценил творчество молодого коллеги. Он отметил его значительный вклад в киноискусство и выразил уверенность в его будущих успехах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
