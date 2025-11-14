Рейтинг рождественского кино: какие фильмы возглавили список обязательного просмотра

Collider назвал топ-3 рождественских фильмов всех времен

Кино

Американский кинопортал Collider опубликовал финальную версию ежегодного рейтинга фильмов для обязательного просмотра в праздничный сезон. Редакция составила список из картин, которые формируют канон рождественского кино.

Фото: flickr.com by Alexander Baranov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодний интерьер

Первое место в списке заняла лента "Рождественская история от Маппетов" (1992). По мнению авторов рейтинга, эта картина является эталонной адаптацией классической повести Диккенса.

Серебро рейтинга досталось культовой семейной комедии "Один дома" (1990). На третьем месте расположилась картина "Рождественские каникулы" (1989) с Чеви Чейзом в главной роли.

Также в рейтинг вошли картины "Эта замечательная жизнь", "Кошмар перед Рождеством" и современные анимационные работы "Клаус" и "Эльф".