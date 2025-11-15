Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правда о съёмках Разрушителя куда страшнее боевика: Сталлоне выдержал то, что трудно вообразить

Сильвестр Сталлоне чуть не погиб на съёмках "Разрушителя"
2:17
Кино

Сильвестр Сталлоне всегда славился тем, что выполнял трюки сам, не полагаясь на дублёров. Но в 1993 году, во время съёмок фантастического боевика "Разрушитель" с Уэсли Снайпсом, актёр оказался в смертельной опасности. В интервью журналу GQ он признался: два эпизода в этом фильме едва не стоили ему жизни.

Сильвестр Сталлоне
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сильвестр Сталлоне

Опасная гидравлика

Первый инцидент произошёл во время схватки с героем Снайпса, когда персонаж Сталлоне попадает в огромный металлический захват. По задумке устройство должно было лишь слегка прижать Спартана, однако на площадке техника вышла из-под контроля.

"Иногда гидравлика шла наперекосяк. Сила этих железных когтей могла просто разорвать человека", — вспоминал Сталлоне.

Актёр отделался лишь сильными синяками и ушибами, но признался, что боль была "дьявольской".

Заморозка, едва не ставшая последней

Куда опаснее оказалась знаменитая сцена криосна — момент, где героя Сталлоне погружают в жидкость перед заморозкой.

Актёр рассказал, что его поместили в капсулу из прочного плексигласа и начали заливать тёплым маслом. Уровень поднимался почти до носа. Если бы дубль длился чуть дольше, он мог бы захлебнуться.

"Меня буквально заперли, крышку прикрутили болтами. После дубля я попросил ребят с кувалдами попробовать разбить капсулу — они ударили двадцать раз и ничего не смогли сделать", — поделился артист.

Эта история звучит как сцена из самого фильма — опасная, напряжённая и почти нереальная.

Цена храбрости

Для Сталлоне подобные ситуации — часть профессии. С начала карьеры он делал все трюки сам, считая боль и риск неотъемлемой частью ремесла. В "Рокки" он ломал рёбра, в "Рэмбо" — получал ожоги и вывихи, а теперь признаётся, что с возрастом стал осторожнее, но по-прежнему не жалеет о прошлом.

После этих признаний "Разрушитель" предстаёт совсем иначе: за блестящими спецэффектами скрыта настоящая человеческая смелость, ведь в некоторых кадрах Сильвестр Сталлоне действительно балансировал на грани жизни и смерти.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
